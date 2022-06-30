Eski AKP'li Nurcan Eroğlu Polat'tan partisine eleştiri: 'Ne hale geldiler!'

30 Haziran 2022 Perşembe, 08:26

Geçtiğimiz aylarda, AKP Bursa Orhangazi ilçe Belediye Meclis Üyesi Nurcan Eroğlu Polat, meclis üyeliğinden istifa ettiğini sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile duyurmuştu.

Polat, "Partimden ayrılma sebeplerim; zaman içinde insanların itibarsızlaştırılması, makam ve mevki sahiplerinin liyakatsizliği ve bu kadar da olmaz dediğim, şahit olduğum yanlışlardır" ifadelerini kullanmıştı.

"NE HALE GELDİLER!"

AKP’li Nurcan Eroğlu Polat, AKP’yi bu kez de vefasız olmakla eleştirdi. Polat, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, “Daha düne kadar aranmayan, sorulmayan AKP üyeleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan cumartesi günü Bursa’ya gelecek diye aranıp mesaj gönderilip programa gelmeleri tavsiye ediliyor! Yazık bugünleri düşünmeyen yöneticilere! Ne hale getirdiler…! Vesselam” ifadelerini kullandı.