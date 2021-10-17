Arif Sağ'dan adaylık açıklaması: Hiç merak etmeyin...
Halk müziği sanatçısı Arif Sağ, 2023 seçimlerine ilişkin "Merak etmeyin. O gün hepinizin kucaklayacağı bir adayla karşı karşıya geleceksiniz" dedi.
Türk halk müziği sanatçısı, bağlama virtüözü, akademisyen ve eski milletvekili Arif Sağ, Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayıyla ilgili konuştu.
Halk TV’de Serhan Asker’in sunduğu, CHP PM üyesi Yaşar Seyman, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal ve sanatçı Tolga Sağ’ın katıldığı programda yer alan Sağ, Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayına ilişkin "CHP akıllı partidir, CHP kimi aday göstereceğini bilir" dedi.
Sağ, programda şunları söyledi:
“Durmadan CHP kimi aday gösterecek diyorlar ya, durmadan bunu tartıştırmaya çalışıyorlar. CHP akıllı partidir, CHP kimi aday göstereceğini bilir. Merak etmeyin. O gün hepinizin kucaklayacağı bir adayla karşı karşıya geleceksiniz. Hiç merak etmeyin. Şimdiden adayımızı tartışıp yıpratmaya gerek yok. O gün o aday karşınıza gelecek ve siz onu seveceksiniz.”
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