Süleyman Soylu, taraftarları tehdit etti: 'Mesaimizi bölmek isterlerse rahat böleriz'
Hatay'da konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Hükümet istifa” diye slogan atan futbol taraftarlarını tehdit etti. Soylu, “Mesaimizi bölmek isterlerse rahat böleriz, hodri meydan. Türkiye’nin güvenliğiyle ilgili hiç kimse bilek güreşine girmesin. Tavsiyem odur" ifadelerini kullandı.
Türkiye, Kahramanmaraş ve Hatay merkezli yıkıcı depremlerle sarsıldı. 44 bini aşkın yurttaş hayatını kaybederken; binlerce insan da evsiz kaldı.
Bu süreçte, yaşananlara 'asrın felaketi' diyerek sorumluluktan kaçmaya çalışan iktidara yönelik tepkiler de her alanda yükselmeye başladı.
STADYUMLARDA TEK SES: 'HÜKÜMET İSTİFA'
Son olarak Fenerbahçe taraftarlarının 25 Şubat’ta Konyaspor maçı boyunca “Hükümet istifa” sloganları atması gündem olmuştu. Dünse İnönü Stadyumu’nda Antalyaspor’u konuk eden Beşiktaş tribünlerinden “Hükümet istifa” tezahüratları yükselmişti.
BAHÇELİ BEŞİKTAŞ'TAN İSTİFA ETTİ
Beşiktaş, tribününden bu sesler yükselirken MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, attığı tweet’lerde futbol müsabakalarının seyircisiz ya da ‘tedbir alınarak’ oynanmasını istemişti.
“Hükümet istifa” sloganı kesilmek bilmeyince MHP lideri Beşiktaş üyeliğinden istifa etmişti.
SOYLU TEHDİT ETTİ
Hatay’da Afet Koordinasyon Merkezi'nde iktidara yakın medyaya konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, stadyumlarda protesto hakkını kullanan taraftarları tehdit etti.
Soylu, şu ifadeleri kullandı:
“(Deprem sonrası çalışmalar) Siz bunları yaparken başkaları da siyaset inşa etmeye çalışıyor. ‘Ha buradan acaba bir karmaşıklık oluşturabilir miyim’ diyenler olabilir. Yani burada bizim bu deprem meselesine gömüldüğümüzü zannedenler güvenlik meselesinde kalkanlarımızı kaldırmayacağımızı zannetmesinler. Üç beş tane bu tip meselenin koordinasyonu ve mühendisliğine soyunan adamları da Türkiye’nin geleceğiyle ilgili karartma hakkı verilmez.
Hiç merak etmeyin. Mesaimizi bölmesinler. Biz mesaimizi de böleriz. Mesaimizi bölerlerse bu milletin karşı karşıya kaldığı süreçte bu millete haksızlık ederler. Mesaimizi bölmek isterlerse rahat böleriz, hodri meydan. Türkiye’nin güvenliğiyle ilgili hiç kimse bilek güreşine girmesin. Tavsiyem odur. Marjinal bir kafayla, marjinal bir zekayla bu milletin karşı karşıya kaldığı bu süreci zehirlemeye çalışmasınlar.”
Spor alanlarını siyaset meydanına çevirmek isteyenler;— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) February 26, 2023
Devletin, Milletin, sivil toplum kuruluşlarının burada ortaya koyduğu çabaya kulak versinler.
Bizim mesaimizi bölmesinler.
Bölmek isterlerse de hodri meydan... ?? pic.twitter.com/YgOi0q8bAt
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