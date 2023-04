ATA İttifakı cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan: 'Neden bize eşit davranmıyorsun Sayın RTÜK Başkanı?'

Yayınlanma: 25.04.2023 - 15:37

Güncelleme: 25.04.2023 - 16:14

ATA İttifakı cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) önünde basın açıklaması yaptı.

RTÜK Başkanı'na ''111 bin 506 yurttaşın oyunu, imzadan saymıyor musunuz'' şeklinde soru yönelten Sinan Oğan, "YSK’nin cumhurbaşkanı adayı ilan ettiği Sinan Oğan’ı, siz, cumhurbaşkanı adayından saymıyor musunuz? Sizin Sinan Oğan’a karşı bir gareziniz mi var? Televizyonlara yetkinizi kullanarak neden Sinan Oğan’a yer verilmediğini söylemiyorsunuz? Allah’tan korkun be, Allah’tan korkun” açıklamasını yaptı. Oğan ayrıca, “Eğer bu adaletsiz tutumunuza devam ederseniz, hukuk içinde bütün taraftarlarımı buraya yığacağım. Megafonla her gün size hatırlatacağım. Her gün, ama her gün” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, RTÜK binası önünde şu şekilde konuştu:

'NEDEN GÖREVİNİZİ YAPMIYORSUNUZ'

“Siz işinizi yapıyorsunuz, biz işimizi yapıyoruz. Bizim yaptığımız işi topluma duyurmakla görevli olan RTÜK işini yapmıyor. RTÜK Yasası ortada ve RTÜK başkanı yasayı uygulamıyor. Buradan soruyorum RTÜK başkanına. Sayın başkan, 111 bin 506 vatandaşın oyunu, imzasını siz imzadan saymıyor musunuz? YSK’nin cumhurbaşkanı adayı ilan ettiği Sinan Oğan’ı siz, cumhurbaşkanı adayından saymıyor musunuz? Sizin Sinan Oğan’a karşı bir gareziniz mi var? Televizyonlara yetkinizi kullanarak neden Sinan Oğan’a yer verilmediğini söylemiyorsunuz? Allah’tan korkun be, Allah’tan korkun. Sizin göreviniz, televizyon kanallarının yayınlarını alıp önünüze koyup, herkese eşit davranılmasını sağlamak değil mi? Neden görevinizi yapmıyorsunuz?

'TRT NEDEN HİÇBİR YAYINIMIZA, ÇALIŞMAMIZA YER VERMİYOR'

Devletin televizyonu TRT, neden bizim hiçbir yayınımıza, çalışmamıza yer vermiyor? Daha önce geldik burada, Sayın Özdağ ile beraber, görevinizi yapmaya davet ettik. Siz görevinizi yapmıyorsunuz. RTÜK’ün görevi televizyonlara ceza kesmek değil. RTÜK’ün görevi sadece televizyonları karartmak değil. Bakınız burada sizin bu adil olmayan tutumunuzdan mustarip olan televizyon kanalları da burada, mikrofonu bize uzatmış. Onların ekranını karartmasını biliyorsunuz da Sinan Oğan’a yer vermeyen kanallara en azından bir uyarı yapmayı bilmiyor musunuz?

'İKİNCİ DEFA SİZİ UYARIYORUM'

Bu ülkede adalet, eşitlik yok mu? Neden Sinan Oğan Cumhurbaşkanlığı adaylığı çalışmalarına yer vermiyorsunuz? Bu konuda ikinci defa sizi uyarıyorum. Eğer bu adaletsiz tutumunuza devam ederseniz, hukuk içinde bütün taraftarlarımı buraya yığacağım. Megafonla her gün size hatırlatacağım. Her gün ama her gün. Sinan Oğan gönüllüleri, 'Sinan Oğan’a adaletsizlik yapılıyor', diyen hangi görüşten olursa olsun insanları RTÜK’ün önüne davet edeceğim. Ellerine mikrofonları alacaklar, hukuk içerisinde size görevlerinizi hatırlatacaklar.

'TÜM MEDYA BİZE EŞİT YER VERMEK ZORUNDA'

Değerli basın mensupları, biz sizden kendimize ayrıcalık istemiyoruz. Toplum; bizim vaatlerimizi duysun istiyoruz. Belki duyacak hiç beğenmeyecek, oy vermeyecek. Ama duysun toplum. Size vergi ödüyoruz. Sinan Oğan taraftarları da vergi ödüyor. Bizim vergilerimizle maaş alıp, neden bize eşit davranmıyorsun Sayın RTÜK başkanı? RTÜK Kanunu'nu biz de biliyoruz. RTÜK Kanunu’na göre, seçimin resmi başladığı günden bitmesine bir gün kalaya kadar, tüm medya bize eşit yer vermek zorundadır.

Birtakım raporlar var elimde, en az medyanın yer verdiği aday Sinan Oğan. Neden? Size de soruyorum, neden? Sinan Oğan cumhurbaşkanı adayı değil mi bu ülkede. Neden adaletsiz bir tutum içindesiniz? Neden Sinan Oğan’ın söylemlerini topluma ulaştırmıyorsunuz? Neden Sinan Oğan’a karşı adaletsiz bir tutum içindesiniz?

'GÜNÜ GELDİĞİNDE HERKES ADALATTEN NASİBİNİ ALACAK'

Sabah TRT’ye gittim. TRT’nin görevini hatırlattım. Şimdi RTÜK’e geldim. Demirören Medya Grubu’na da gideceğim. Demirören Medya Grubu da bize asla yer vermiyor. Buradan oraya gideceğim, onlara da hatırlatacağım. Ben, bu duruma düştüğüm için ülkem utanıyorum. Bir cumhurbaşkanı adayı olarak RTÜK’ün önüne gelip, bu açıklamayı yapmaktan utanıyorum. Böyle bir ülkeyi biz hak etmiyoruz. Biz daha adil, daha demokratik kurumların olduğu bir ülkeyi hak ediyoruz.

Ve ben buradan söz veriyorum. Hem RTÜK, hem TRT, hem de tüm basın kuruluşları ve mensupları özgür olacaklar. Hiçbir zaman bir baskıya , bir zorlamaya maruz bırakılmayacaklar. Adalet, herkese lazım olacak. Bir gün bu adalet, RTÜK başkanına da lazım olacak. Sinan Oğan’a da lazım olacak. TRT genel müdürüne de lazım olacak. Demirören Medya Grubu’na da lazım olacak. Adaleti günü geldiğinde işleteceğiz. Ve herkes adaletten günü geldiğinde nasibini alacak.”