Atila Sertel, Erdoğan hakkındaki suç duyurusunu geri çekeceğini açıkladı

18 Şubat 2022 Cuma, 13:52

Resmi Gazete’de yayınlanan kararla Basın İlan Kurumu’nun uzun süredir boş olan genel kurulu temsilciliklerine atama yapıldı. Bu kararla Basın İlan Kurulu’nun 36 kişiden oluşan Genel Kurulu’nun toplanmasının önündeki engel kalktı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında ‘kanundan kaynaklanan görevini bilerek, isteyerek yapmadığı’ gerekçesiyle hazırladığı suç duyurusu dilekçesin dün İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na bizzat teslim ettiğini anımsatan Atila Sertel, konuşa ilişkin bugün yaptığı yazılı açıklamasında şunları kaydetti:

"Basın İlan Genel Kurulu bir seneden fazla süredir toplanamıyordu. Nedeni ise Cumhurbaşkanı’nın Genel Kurul’a 12 kişilik hükümet temsilcisini atamamasıydı. Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu, bu salı, grup toplantısında konuyu gündeme getirdi. O konuşmanın ardından Cumhurbaşkanı’nın görevini yapmadığı gerekçesi ile hazırladığım suç duyurusunu dün savcılığa teslim etmiştim. Aynı günün gecesinde atama kararı Resmi Gazete’de yayınlandı. Genel Başkanımızın konuşması üzerine bu kararın jet hızıyla alındığını düşünüyorum. Belki de Cumhurbaşkanı suç duyurusundan haberdar olmuştur. Önemli olan gazetelerin ve gazetecilerin bir seneden fazla süren mağduriyetlerinin giderilmesi. Maksat hasıl oldu. Ben de suç duyurusunu geri çekeceğim.”

"GENEL KURUL BİR AN ÖNCE TOPLANMALI"

Atila Sertel, 12 kişilik atamanın ardından 36’ya tamamlanan Basın İlan Genel Kurulu’nun bir an önce toplanması gerektiğini belirterek açıklamasına şöyle devam etti:

"Basın İlan Kurumu Genel Kurulu, en son toplantısını 2021 yılı şubat ayında online olarak gerçekleştirmişti. O tarihten bu yana toplanamıyor. Gazetelerde yayınlanan resmi ilanlara da en son bir yıl önce zam verilmişti. Doların, euronun artmasının ardından başta kağıt, kalıp, boya olmak üzere tüm girdilere yüzde 100’ün üzerinde zam gelirken Basın İlan Kurumu bir yıldır resmi ilan fiyatlarına tek kuruş zam yapmadı. Şimdi ivedilikle toplanıp gazeteleri rahatlatacak kararları almalıdırlar.”

"BASIN KARTLARI KOMİSYONU DA TOPLANMIYOR"

Basın Kartları Komisyonu’nun da 2021 yılı mayıs ayından bu yana toplanmadığını vurgulayan Sertel, şunları kaydetti:

"Geçmişte basın derneklerinin, sendikaların ve bürokratların katılımıyla oluşturulan Basın Kartları Komisyonu’nun görevine İletişim Başkanlığı’nca son verilmiştir. Yerine kurulan komisyon ise işlevsiz kişilerden oluşmuş, basın kartlarının verilip verilmemesi bir kişinin iki dudağının arasına bırakılmıştır. Pek çok meslek mensubu, 30 yılı bulan ve sürekli basın kartı taşıyan gazetecinin kartı sorgusuz, sualsiz ve hukuksuz iptal edilmiştir. Basın mesleğine başlayan ve kart alma süresini dolduran genç meslektaşlarımızda komisyon toplanamadığı gerekçesiyle (!) basın kartı alamamaktadır. Bu nedenle gazeteciler maddi ve manevi olarak mağdur edilirken kurumlarımız ise işlevsiz hale getirilmiştir.”