Avukatlardan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suç duyurusu

09 Haziran 2022 Perşembe, 04:00

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında Gezi Parkı protestolarına katılanlar için “çürük ve sürtük” ifadelerini kullandı. İstanbul Barosu Kadın Hakları Merkezi üyesi avukatlar ise, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın söylemlerinden dolayı suç duyurusunda bulunarak, manevi tazminat davası açıyorlar.

İstanbul Barosu Kadın Hakları Merkezi Başkanı avukat Şükran Eroğlu konuya ilişkin Cumhuriyet’e konuştu. Eroğlu, “Cumhurbaşkanı kadın cinsini hedef alarak hakaret aşağılama ve küfür içeren sözler sarf etti. AKP grup toplantısında AKP Genel Başkanı olarak bu sözleri sarf etti. Dolayısıyla diğer siyasi parti başkanları için uygulanan prosedürün Recep Tayyip Erdoğan için de uygulanması gerekiyor. Kaldı ki Cumhurbaşkanı olarak yaptım iddiasında ise yine Anayasa’nın 104’üncü madde çok açık. Cumhurbaşkanı, Türkiye Cumhuriyeti’ni ve Türk Milletinin birliğini temsil eder. Dolayısıyla bütün milletin Cumhurbaşkanı olan bir kişinin ayrımcı, aşağılayıcı ifadeler kullanması gibi bir hak ve yetkisi yoktur” dedi. Eroğlu sözlerini şu şekilde noktaladı: “Türkiye, Kadınlara Yönelik Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Uluslararası Sözleşmesi’ni imzalayan bir devlet. Orada da kadınlara hiçbir ayrımcılık yapılmayacağına dair taahhüt var. Ancak Sürtük kelimesi Türk Dili Kurumu’na göre kelime anlamı hafifmeşrep kadın demek. Kadınlar olarak bunu kabul etmiyoruz. Cinsiyetçi söylemlerin hiçbir zaman arkasında durulmaması gerektiğini ve Cumhurbaşkanı’nın toplumdan özür dilemesini istedik. Tabii ki bunu da yapmadı. Dolayısıyla biz yasal haklarımızı kullanacağız”