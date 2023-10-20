Aykırı ve Ajans Muhbir'in editörleri tutuklandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Aykırı'nın editörleri Furkan Uludağ, Serkan Kafkas ve Ajans Muhbir'in editörleri Serdar Sönmez ve Ümit Yasin Perinçek tutuklandı

DHA
Yayınlanma: 20.10.2023 - 15:36
Aykırı ve Ajans Muhbir'in editörleri tutuklandı
Abone Ol google-news

Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde gözaltında bulunan Furkan Uludağ, Serkan Kafkas, Serdar Sönmez ve Ümit Yasin Perinçek emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi'ne getirildi.

Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade veren gazeteciler, tutuklama talebiyle Ankara nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

4 isim, hakimlik sorgusunun ardından, "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak" ve "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlarından tutuklandı.

Serkan Kafkas'ın avukatı Aykutalp Arıcı, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, müvekkilinin gazeteci olduğunu, "Kaçaklar ve hukuk dışı göçle ilgili paylaşımlarından dolayı gözaltına alınıp tutuklandığını" söyledi.

Arıcı, müvekkilinin, "yaklaşık bir ay önce Aykırı'nın genel yayın yönetmeni Batuhan Çolak ile Muhbir'in yöneticisi Süha Çardaklı'nın tutuklandıkları dosya kapsamında haksız şekilde tutuklandığını" belirtti.


Ankara sosyal medya Soruşturma

İlgili Haberler

Biden, kampanyasını Trump'ın sosyal medya platformu Truth Social'a taşıdı

Biden, kampanyasını Trump'ın sosyal medya platformu Truth Social'a taşıdı
Asya Alizade’nin Barış Manço’ya olan sözleri sosyal medyayı ayağa kaldırdı!

Asya Alizade’nin Barış Manço’ya olan sözleri sosyal medyayı ayağa kaldırdı!
22 yaşındaki genç, sosyal medyadan 'veda mektubu' paylaşıp ortadan kayboldu

22 yaşındaki genç, sosyal medyadan 'veda mektubu' paylaşıp ortadan kayboldu

En Çok Okunan Haberler