Aykırı ve Ajans Muhbir'in editörleri tutuklandı

Yayınlanma: 20.10.2023 - 15:36

Güncelleme: 20.10.2023 - 17:08

Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde gözaltında bulunan Furkan Uludağ, Serkan Kafkas, Serdar Sönmez ve Ümit Yasin Perinçek emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi'ne getirildi.

Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade veren gazeteciler, tutuklama talebiyle Ankara nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

4 isim, hakimlik sorgusunun ardından, "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak" ve "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlarından tutuklandı.

Serkan Kafkas'ın avukatı Aykutalp Arıcı, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, müvekkilinin gazeteci olduğunu, "Kaçaklar ve hukuk dışı göçle ilgili paylaşımlarından dolayı gözaltına alınıp tutuklandığını" söyledi.

Arıcı, müvekkilinin, "yaklaşık bir ay önce Aykırı'nın genel yayın yönetmeni Batuhan Çolak ile Muhbir'in yöneticisi Süha Çardaklı'nın tutuklandıkları dosya kapsamında haksız şekilde tutuklandığını" belirtti.