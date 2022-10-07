AYM'de 'Muhterem İnce' etkisi: Dengeler değişti

07 Ekim 2022 Cuma, 09:27

T24 yazarı Gökçer Tahincioğlu, bugünkü köşe yazısında İçişleri Bakanlığı’ndan çıkan ve Anayasa Mahkemesi (AYM) üyeliğine seçilen Muhterem İnce hakkında bir köşe yazısı kaleme aldı.

"Sayıştaş’a 29 Haziran’da üye seçilen eski İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, neredeyse hiç aktif görev yapmadan TBMM tarafından Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçildi" diyen Tahincioğlu, "Anayasa Mahkemesi üyeliğine Sayıştay kontenjanından, eski İçişleri Bakanı Muhterem İnce’nin seçilmesi, Anayasa Mahkemesi’ndeki dengeleri değiştirdi" ifadelerini kullandı.

İnce'nin atanmasının özellikle HDP'nin kapatılması istemiyle açılan dava açısından büyük önem taşıdığını belirten Tahincoğlu'nun ilgili yazısı şöyle:

"Anayasa Mahkemesi üyeleri, 12 yıllığına bu göreve seçiliyor. Son olarak Sayıştay kontenjanından üye seçilen Hicabi Dursun’un emekliye ayrılması nedeniyle, TBMM’de seçim yapıldı. Sayıştaş’a 29 Haziran’da üye seçilen eski İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, neredeyse hiç aktif görev yapmadan TBMM tarafından Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçildi. Daha önce de eski İstanbul Başsavcısı İrfan Fidan için bu yöntem izlenmiş ve Fidan önce Yargıtay’a üye seçilmiş, burada hiç aktif görev yapmadan Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından AYM üyeliğine seçilmişti. Avukatlar arasından da Kenan Yaşar’ın geçtiğimiz ocak ayında AYM üyeliğine seçilmesi mahkemenin dengelerini etkiledi.

KRİTİK DENGE

15 üyeli Anayasa Mahkemesi'nin 7 üyesini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5 üyesini 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 3 üyesini ise TBMM seçti

Gül döneminde seçilen ve görevi süren üyeler şöyle:

Engin Yıldırım

Muammer Topal

Emin Kuz

Hasan Tahsin Gökcan Başkanvekili



Zühtü Arslan(Başkan)

TBMM tarafından seçilen ve görevleri süren üyeler şunlar:

Muhterem İnce

Rıdvan Güleç

Kenan Yaşar

Erdoğan döneminde seçilen üyeler, şu isimlerden oluşuyor:

Kadir Özkaya (Başkanvekili)

Yusuf Şevki Hakyemez

Recai Akyel

Yıldız Seferinoğlu

Selahaddin Menteş

Basri Bağcı

İrfan Fidan

İKİ AYRI BLOK

Bu üyelerden, Erdoğan tarafından atanan Kadir Özkaya, Recai Akyel, Yıldız Seferinoğlu, Selahattin Menteş, Basri Bağcı ve İrfan Fidan genellikle iktidarın söylemlerine paralel oy kullanıyor. Gül tarafından atanan Muammer Topal ile TBMM’nin seçtiği Rıdvan Güleç de genellikle bu grupla birlikte hareket ediyor. Yeni üyelerden Kenan Yaşar’ın tutumu ise henüz netleşmiş değil. Ancak bu grupla birlikte hareket edeceği iddia ediliyor.

Gül tarafından atanan Zühtü Arslan, Başkan vekili Hasan Tahsin Gökcan, üyeler Engin Yıldırım, Emin Kuz ile Erdoğan tarafından atanan Yusuf Şevki Hakyemez ve TBMM’nin seçtiği Hicabi Dursun özgürlükler lehinde oy kullanan gruptalardı. Bu gruptan Hicabi Dursun emekliye ayrıldı ve yerine İnce geldi. İnce’nin gelişi bu nedenle önemli. İnce’nin, özgürlükçü olarak nitelenen grupta değil, diğer grupta hareket etmesi bekleniyor.

Böylece genellikle birlikte hareket eden altı isim arasından bir üye çıktı ve genellikle birlikte hareket eden dokuz isme yeni bir isim eklendi. Denge, 5’e karşı 10 üye şeklinde değişti yorumları bu nedenle yapılıyor"