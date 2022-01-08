Aytun Çıray'dan erken seçim açıklaması: Baskın seçim beklemiyorum

08 Ocak 2022 Cumartesi, 19:01

Gazetemiz Yazarı Işık Kansu, bugün köşesinde kaleme aldığı "Büyük Tımarhane" adlı yazısında, erken seçime dair iddialara yer verdi.

Özellikle son birkaç aydır baskın ve erken seçim iddialarının daha sık dillendirildiğini hatırlatan Kansu, Çıray'la yaptığı bir konuşmada geçenlere de yer verdi.

Buna göre Çıray, hayat pahalılığı ve ekonomik kriz nedeniyle iktidarın erken seçime yanaşmayacağını ifade etti.

"BASKIN SEÇİM BEKLEMİYORUM"

İYİ Partili Aytun Çıray, erken seçime ilişkin şu ifadeleri kullandı: