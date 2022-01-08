Aytun Çıray'dan erken seçim açıklaması: Baskın seçim beklemiyorum
Gazetemiz yazarı Işık Kansu'ya konuşan İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray, erken seçim iddialarına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Gazetemiz Yazarı Işık Kansu, bugün köşesinde kaleme aldığı "Büyük Tımarhane" adlı yazısında, erken seçime dair iddialara yer verdi.
Özellikle son birkaç aydır baskın ve erken seçim iddialarının daha sık dillendirildiğini hatırlatan Kansu, Çıray'la yaptığı bir konuşmada geçenlere de yer verdi.
Buna göre Çıray, hayat pahalılığı ve ekonomik kriz nedeniyle iktidarın erken seçime yanaşmayacağını ifade etti.
"BASKIN SEÇİM BEKLEMİYORUM"
İYİ Partili Aytun Çıray, erken seçime ilişkin şu ifadeleri kullandı:
- Hayat pahalılığı insanları bezdirecek hale geldi. Ekonomi konusunda aldıkları kısa vadeli önlemlerle bir çözüm elde edilecek gibi gözükmüyor. Buna rağmen, bir baskın seçim beklemiyorum. İktidar ortakları, onun konjonktürünü görmüyorlar. Memur ve emekliye enflasyonun çok altında verilen zamlar da iktidarın yakında bir seçim düşünmediğini gösteriyor.
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