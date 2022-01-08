Büyük Tımarhane

08 Ocak 2022 Cumartesi

Bir zamanlar “Bir şiir okudum, mahkûm ettiler” diye ortalığı inletenin 20. yılında, gazeteci Enver Aysever sosyal medya hesabından bir karikatür paylaştığı için ceza alıyor...

Yıllar önce, Cumhuriyet gazetesinde işe başladığımızda Ankara büromuzda hem Meclis hem de sanat muhabirliği yapan meslek büyüğümüz Engin Karadeniz uyarmıştı:

“Türkiye çok büyük bir tımarhanedir. İşini yaparken bu gerçeği hiç unutma!”

Hiç unutur muyum o sözü...

Baksanıza, ekmekten benzine, patatesten elektriğe zamlanmayan hiçbir şey kalmadı, Saray’daki, “Vatandaşımızı fiyat artışına yönelik ezdirmemeyi sürdürüyoruz, enflasyonun boynunu kıracağız” diyor. “G20 içinde en hızlı toparlanan ve büyüyen ülkelerin başında geliyoruz. Türkiye’nin sergilediği performans bizi, dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girme hedefimize adım adım yaklaştırıyor” diye övünüyor.

Dünyayı izleyen herkes, Türkiye’nin durduğu yeri takdirle karşılıyormuş üstelik...

Çıldırmak işten değil!

Aman, siz siz olun aklınızı koruyun ve gözetin.

Ülke epeydir aklı aldı, bir köşeye koydu. Gökyüzü esinleri, dogmalar, benbenci buyruklar, düşkünezen kararlarla yönetiliyor.

Az kaldı, halk bu gidişin hesabını kesecek...

BASKIN SEÇİM YERİNE BASKICI REJİM



Son birkaç aydır erken seçim, baskın seçim beklentisinden söz ediliyor. Hatta Haziran 2022 tarihi verenlere de rastlanıyor.

Muhalefet partilerine kulak verirseniz, bir an önce seçime gidilmeli. Ancak iktidar kanadında, özellikle AKP’de seçim kararı alma eğilimi pek gözükmüyor.

MHP deseniz, perde gerisinde durmayı seçiyor. Nasılsa, yıpranma payı daha çok AKP’de...

İYİ Partili Aytun Çıray’a gidişi sorduk. Seçimin tarihini, ekonomik durumun halka yansımasının belirleyeceğini söyledi ve ekledi:

“Hayat pahalılığı insanları bezdirecek hale geldi. Ekonomi konusunda aldıkları kısa vadeli önlemlerle bir çözüm elde edilecek gibi gözükmüyor. Buna rağmen, bir baskın seçim beklemiyorum. İktidar ortakları, onun konjonktürünü görmüyorlar. Memur ve emekliye enflasyonun çok altında verilen zamlar da iktidarın yakında bir seçim düşünmediğini gösteriyor.”

Çıray, ekonomik bunalımın derinleşmesi ve Cumhur İttifakı’nın oylarının daha da düşmesinin bir başka sonuca yol açabileceğinden duyduğu kaygıyı da dile getirdi:

“İktidar daha baskıcı hale gelebilir.”

Yani baskın seçim yerine daha da baskıcı rejim...

ENERJİ VERİMLİLİĞİ HAFTASI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 10-16 Ocak tarihleri arasında “Enerji Verimliliği Haftası” için hazırlıklar yaptı. Bakanlık, haftanın sloganını şöyle belirlemiş:

“Aklınla verimli yaşa!”

Hay sen çok yaşa Enerji Bakanlığı...

“Kullanmadığın cihazları prizden çek!”, “Buzdolabından çıkardığın yemekleri buzdolabında beklet, enerjiden tasarruf et!” gibi ancak ilkokul sınıflarının duvarlarına asılabilecek duyurularla bizi avutma peşinde...

Hem de yüzde 100’ü aşan elektrik zamlarını yiyip yuttuğumuz günlerde!