'Bahçeli entübe edildi' dedi, MHP'den sert yanıt geldi

Yayınlanma: 25.03.2025 - 13:53

Güncelleme: 25.03.2025 - 14:38

Gazeteci Can Ataklı, geçirdiği kalp kapakçığı operasyonunun ardından yaklaşık 8 haftadır kameralar önüne çıkmayan MHP lideri Devlet Bahçeli'yle ilgili çarpıcı bir iddiada bulundu.

Ataklı, X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, MHP'li kaynaklarının kendisine konuyla ilgili şunları anlattığını dile getirdi:

"MHP'li kaynaklardan edindiğim bilgiler şöyle; 5 Şubat'tan bu yana hiç ortaya çıkmayan Bahçeli kalp ameliyatından sonra taburcu edildi ama bu kez yürümek için yatağından kalkarken yere düştü ve kalça kemiği kırıldı. Bahçeli yoğun bakıma alındı ama ameliyatın etkileri ve diğer sağlık sorunları nedeniyle bitkisel hayata girdi ve entübe edildi."

Ataklı'nın bu iddiasına MHP'den çok sert bir yanıt geldi. MHP'nin sosyal medya sorumlusu Hüseyin Özkan, Ataklı'ya "Senin MHP’li kaynağın olamaz. Çünkü her MHP’li seni gördüğü yerde suratına tükürür. Alçak adam!" diye yanıt verdi. Özkan bir diğer yanıtında da "Yalanlarınızla boğulun!" dedi.

DEZENFORMASYONLA MÜCADELE MERKEZİ'NDEN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), sosyal medya hesabından, bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan "Devlet Bahçeli entübe edildi" iddiasına ilişkin açıklamada bulunuldu.

Söz konusu iddianın doğru olmadığı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin herhangi bir değişiklik söz konusu değildir. 5 Şubat 2025 tarihinde kalp ameliyatı geçiren Devlet Bahçeli, planlanmış istirahat süresi içerisindedir. Evinde çalışmalarını sürdürmektedir."