Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nu 'Roboski ziyareti' üzerinden hedef aldı: Tam 8 defa 'zillet' dedi...

08 Ağustos 2022 Pazartesi, 12:12

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli; Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu, Roboski ziyareti üzerinden hedef aldı. Bahçeli, Kılıçdaroğlu'na tepki göstererek "Kılıçdaroğlu şunu bilmelidir; Türkiye'de 'Roboski' diye bir yer yoktur, olmamıştır" dedi.

8 DEFA 'ZİLLET' DEDİ

Kılıçdaroğlu'nun ziyaretini 'su katılmamış bir provokatörlük' olarak niteleyen Bahçeli, açıklamasında Millet İttifakı için tam 8 defa 'zillet' ifadesini kullandı.

Bahçeli, ''CHP Genel Başkanı’nın aleni bir şekilde devlete saldırması, çürüdüğünü pervasızca iddia etmesi, bununla da yetinmeyip Erzurum ziyaretinden hemen sonra koşa koşa Şırnak Uludere’yi ziyaret edip kabuk bağlamış yaraları açmaya çalışması su katılmamış bir provokatörlüktür'' ifadelerini kullandı.

"YİNE YAŞ TAHTAYA BASTI"

MHP lideri, açıklamasının devamında şu sözleri kullandı:

"Türkiye Cumhuriyeti’nde 'Roboski' diye bir yerleşim yeri olmamasına rağmen, bölücü terör örgütünün bu kirli üslubunu seslendiren Kılıçdaroğlu bir kez daha yaş tahtaya basmıştır. Şırnak’ın Uludere ilçesinin Ortasu Köyü’nde 28 Aralık 2011 tarihinde yaşanan müessif hadisenin üzerinden geçen 11 yıl sonra helalleşme maskesi altında bölücü tezlere destek vermek, terör örgütünün değirmenine su taşımak aymazlık ve tabansızlıktır. Kılıçdaroğlu özellikle şunu bilmelidir ki, Türkiye’de 'Roboski' diye bir yer yoktur, olmamıştır, olmayacaktır."

KILIÇDAROĞLU'NA 'İZANSIZ' VE 'KALPSİZ' DEDİ

Açıklamasının devamında CHP liderine yönelik ithamlarına devam eden Bahçeli, "Kılıçdaroğlu Kürt kökenli kardeşlerimi istismar çemberine alarak hissiyatlarını kanatmayı siyaset zannedecek kadar art niyetli, heveslerini kaşımayı helalleşme adıyla tevil edecek kadar da izansız ve kalpsizdir" dedi.

"Uludere’den Roboski, Türkiye’den de Kürdistan çıkarmayı düşleyen kim olursa olsun akıbeti felakettir, bu çerçevede yanlış hesap yüklü bir maliyetle Türk milletinin kutlu iradesine çarpıp bölücü ittifakın tepesine binecektir" diyen Bahçeli, şöyle devam etti:

"Türkiye’nin her başarısı, her milli kazancı, yüreklerimizi sevince boğan her atılımı CHP başta olmak üzere, zillet ittifakının diğer ortaklarında derin ve tedavisi imkansız hayal kırıklıklarına neden olmaktadır. Çünkü söz konusu ittifak partileri kimliğini kaybetmenin yanında ülkemizin gerçeklerinden tamamıyla kopmuşlardır."

'ARTIK HİÇBİR ŞEY GİZLİ SAKLI DEĞİL'

Açıklamalarında "Artık hiçbir şey gizli saklı değildir" diyen Bahçeli, "PKK’nın yıllardır siyasallaşma arayışlarına refakat eden HDP’nin hala ve henüz siyaset ve demokrasi hayatından çıkarılamaması büyük bir risk ve tehlike olarak karşımızda duruyorken, FETÖ’nün zillet ittifakında siyasal taban tutma çabaları da bir diğer vahim gelişme halinde belirginlik kazanmış durumdadır" sözlerini kullandı.

MİLLET İTTİFAKI'NI 'KULUÇKA' GÖREVİ GÖRMEKLE SUÇLADI

"Görülen ve görücüye çıkarılan yakıcı gerçek şudur ki, FETÖ’yü siyasallaştırmak için zillet ittifakı aynı zamanda kuluçka, aynı zamanda kundak işlevi görmektedir" iddiasında bulunan Bahçeli, "Ve bütün amiller, bütün ameller buna işaret etmektedir" dedi.

"KARARI TÜRK MİLLETİNE BIRAKIN"

MHP lideri, şöyle devam etti:

"Terör örgütü olan Gülen hareketi zillet ittifakını taşıyıcı beden olarak kullanırken, buna karşılık hiçbir itiraz veya aykırı ses bugüne kadar duyulmuş değildir. Herkes dürüst bir şekilde siyaset muhasebesini yapmak zorundadır. CHP ve diğer vagon partileri eğer FETÖ’yü siyasallaştırma hususunda gizil ve gizli bir hedefin takipçisi ise bunu milletimizin karşısına çıkıp anlatacak yürekli tavrı gösterebilmeli ve kararı da Türk milletine bırakmalıdırlar."

'BIDEN'IN MUHALEFETİ'

Millet İttifakı'nı bu kez ABD Başkanı Joe Biden'ın muhalefeti olarak niteleyen Bahçeli, "Madem Biden’ın muhalefeti vızır vızır faaliyet halindedir, o halde FETÖ’nün siyasallaşmasına sözde demokrasi, insan hakları ve özgürlükler adına ABD’nin ortam açması, destek çıkması, fırsat sunması tutarlılık olarak değerlendirilecektir" dedi.

Bahçeli, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"ABD’nin siyasal sistemine tıpkı Demokratlar ve Cumhuriyetçiler gibi Gülen hareketinin de partileşerek girmesinde yarar vardır. Teröristbaşı Gülen’i Türkiye’ye iadeye yanaşmayan ABD yönetimi, Washington ile Pensilvanya arasında casusluk ve istihbarat köprüsü değil, siyasi bağlantı kuracak tavrı gösterebilmelidir.

Şayet arzu ediliyorsa, Gülen hareketine kurdurulacak muhtemel parti ABD siyaseti ve zillet ittifakıyla eşzamanlı diyalog kanallarını da netleştirecek, 15 Temmuz’un planlayıcıları ve uygulayıcıları gecikmeyle de olsa aynı çatının sütunları halinde buluşacaklardır."

2023'Ü İŞARET ETTİ

"Türk milleti zemzem diyerek zehir servisi yapanları tanımaktadır" diyen Bahçeli, "Türkiye düşmanlığının ulaştığı mesafe ortadadır" diyerek, açıklamasını şöyle sonlandırdı:

"2023 yılı bu düşmanlığın sökülüp atılacağı muazzam bir milat olacaktır. Cumhur İttifakı bu kutlu hedefe ulaşmaya hazırlıklıdır, kararlıdır, yeminlidir. FETÖ’yü ve PKK’yı artan dozlarla siyasal alana çekmek için kapalı devre iş tutanları, bu uğurda faaliyet içinde olanları Türk milleti asla affetmeyecek, bunları gelmeden tarihin çöplüğüne fırlatıp atacaktır."