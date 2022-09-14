İzmir’in dağlarında çiçekler açar! - Prof. Dr. Hakkı KESKİN

14 Eylül 2022 Çarşamba

İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı, bu tarihi güne yakışan büyük bir coşkuyla kutlandı. Değerli sanatçımız Tarkan, bu tarihi kutlamada, güzel müziğiyle harika bir konser verdi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, tarihe not düşen çok önemli bir konuşma yaptı. Cumhuriyet ve Atatürk karşıtı kesimlerden konuşmasına gelen tepkiler, bu tarihi günü gölgeleme amacı gütmektedir.

CUMHURİYET VE ATATÜRK DÜŞMANLARI

Halkımızın bu tarihi gündeki coşkulu kutlaması, aynı zamanda Kadir Mısıroğlu ve İsmail Kahraman gibi Cumhuriyet ve Atatürk düşmanlarına unutulmaz bir tokat niteliğindeydi. Mısıroğlu, “Keşke Yunan galip gelseydi” diyerek ne denli Cumhuriyet ve hatta bağımsız bir Türkiye karşıtı olduğunu kendisi açıklamıştır.

İsmail Kahraman ise “İzmir’in kurtuluşu 9 Eylül, kim demiş? Ne münasebet. Cihan Harbi bitti, müstevliler alacaklarının birkaç kat mislini aldı ve öyle gittiler” diyecek kadar tarihi gerçekleri bilerek çarpıtan Atatürk ve Cumhuriyet düşmanı birisidir. İsmail Kahraman, ABD 6. Filo’su İstanbul’a geldiğinde, iki kişinin öldürüldüğü yüzün üstünde kişinin yaralandığı 16 Şubat 1969’daki Kanlı Pazar’ın yaşandığı tarihte, “Milli Türk Talebe Birliği” başkanlığını yürütüyordu. 6. Filo’ya karşı çıkan yurtseverlere bıçaklı, taşlı ve sopalı kişileri saldırtan, iki gencin ölümünde, yüzlerce gencin yaralanmasında öncü rol oynayan ve 6. Filo’ya nazır namaz kıldırdığı söylenen kişidir.

LAİKLİĞİ SAVUNMAK

Türk halkı ulusal Kurtuluş Savaşı’nda, savaşta yaralanarak ölenlerle birlikte 15 bin 55 şehit vermiştir. 200.000’e varan Yunan ordusundan Büyük Taarruz ve İzmir’in kurtuluşuna değin 120 bin-130 bin kişinin öldüğü, yaralandığı ve esir edildiği tahmin edilmektedir. AKP adına Meclis başkanlığı yapan bu kişi utanmadan, yukarıdaki iddiasında bulunuyor ve partisi ne yazık ki buna sessiz kalıyor.

Şanlı İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılında tam da bu nedenle Atatürk ilkelerine daha da sarılarak, tam bağımsız, gerçekten demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletini kararlılıkla ve coşkuyla savunarak yolumuza devam etmeliyiz ve edeceğiz.

PROF. DR. HAKKI KESKİN

ESKİ ALMANYA PARLAMENTOSU VE AVRUPA PARLAMENTERLER MECLİSİ ÜYESİ