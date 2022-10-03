Bakan Murat Kurum Balıkesir'de: Burayı İstanbul Akaretler gibi yapacağız

03 Ekim 2022 Pazartesi, 20:20

Dünya Habitat Günü etkinlikleri için Balıkesir’e gelen Bakan Kurum, Balıkesir Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti. Ziyareti sonrası yürüyerek vatandaşlarla sohbet eden Bakan Kurum, yurttaşların sorularını yanıtladı.

Bakan Kurum, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı hizmet binasının bulunduğu Mekik Sokak'ta düzenleme yapılmasını istedi.

Balıkesir merkezinin daha ferah olması için talimat veren Bakan Kurum, hızlı bir şekilde bölgenin yenilenmesine bakanlık olarak da destek olacaklarını söyledi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’dan çalışmalara hemen başlayacağı yönünde söz alan Bakan Kurum, “Ben burası için destek olacağım. Burayı İstanbul Akaretler gibi yapacağız” dedi.