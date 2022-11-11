Bakan Nebati'den HDP'li Paylan'la ilgili açıklama: Mensup olduğum partiye oy verdi
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Hazine ve Maliye Bakanlığı 2023 Yılı Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Halkların Demokratik Partisi (HDP) Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın daha önce ilçe başkanı olarak görev yaptığı bir partiye oy verdiğini söyledi.
Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın bütçe görüşmelerine katılan Bakan Nureddin Nebati, muhalefet milletvekilleri tarafından pankartlarla karşılanarak ”Vatandaşı silindir gibi ezdiniz” sözleriyle eleştirildi.
Komisyon üyesi ve HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan ise Merkez Bankası’nın KKM’ler için ne kadar ödeme yaptığı sorusunu yöneltti.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, soruyu yanıtlarken, Garo Paylan’ın daha önce kendisinin ilçe başkanı olarak görev aldığı bir partiye oy verdiğini dile getirdi.
Bakan Nebatı komisyonun soru cevap kısmında konuşma yaptığı sırada konuya dair şu ifadelere yer verdi:
“Garo Bey ile ilgili bir sırrı paylaşmam gerekecek. Ben Bakırköy’de kapatılan Refah Partisi ilçe başkanıydım. Aynı zamanda İstanbul Bakırköy’de kapatılan Fazilet Partisi’nin de ilçe başkanıydım. Yeşilköylü olmamız hasebiyle de Garo Paylan ve mensup olduğu cemaatle de önemli iletişimlerimiz olmuştur. Hatta Fazilet Partisi ilçe başkanıyken kendi ilçe listemizden bir Ermeni kardeşimizi il genel meclisi üyeliğinden de aday göstermiştik. Dolayısıyla gerek Kumkapı’da gerek Yeşilköy’deki ve Bakırköy’deki Ermeni Cemaatlerinde oldukça büyük ikramlarla karşı karşıya kalmış birisi olarak kendisinin de o dönemde mensup olduğum partiye de oy verdiğini açık yüreklilikle ifade eden kardeşimiz”
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