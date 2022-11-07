Cumhur İttifakı'nda HDP çıkmazı dönemi: Bahçeli 2015'te koalisyonu reddetmişti

07 Kasım 2022 Pazartesi, 04:00

AKP’nin başörtüsü ve aile yapısıyla ilgili anayasa değişikliği teklifine destek bulmak için HDP’ye de gitmesi Cumhur İttifakı’nın HDP ile ilgili eski söylemlerini yeniden gündeme getirdi.

AKP, anayasa değişikliği teklifini referanduma götürecek ya da referanduma götürmeye ihtiyaç duymadan kabul ettirecek Meclis çoğunluğunu sağlayabilmek için geçen hafta TBMM’de grubu bulunan partilerle görüşme yaptı. Bu görüşmeler sırasında AKP’nin “6’lı masanın gizli ayağı” dediği ve terör örgütünün siyasi uzantısı olmakla suçladığı HDP’yi de ziyaret etmesi dikkat çekti.

‘FIRSAT’ DEDİLER

AKP Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri, ziyaret sonrası bir televizyon kanalında yaptığı açıklamada, “Bana göre gidilmemesi abestir. Legal bir parti, TBMM çatısı altında grubu var. HDP’nin de bir grubu var, oyu var. Onların da destiğine ihtiyacımız var. Neden gidilmesin?” dedi. AKP MKYK üyesi Orhan Miroğlu ise HDP ziyaretinin fotoğrafını “Siyasi diyalogsuzluğa bahane üretmek en kolayı! Cumhuriyetin 100. yılına girerken yeni diyaloglara gerekçe üretmek daha iyi! Yeter ki HDP karşısına çıkan fırsatları bu defa da ıskalamasın” notuyla paylaştı.

Eski AKP milletvekili Mehmet Metiner de “HDP ile diyalog-işbirliği içine girmek şayet, ‘Türkiye Yüzyılı’ vizyonunun bir gereği ise o vakit HDP’yi PKK ile bir tutup eleştirmek, dahası HDP ile diyalog-işbirliği halinde olan başkalarını suçlamak doğru olur mu” sorusunu yöneltti.

AKP içinden yapılan bu açıklamalar, AKP’nin geçmiş dönemde anayasa değişikliği yapılırken HDP’ye yönelik sözlerini yeniden gündeme getirdi.

BAHÇELİ REDDETMİŞTİ

AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, 2017’de, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini getiren anayasa değişikliği referandumu için yaptığı konuşmada, “Neden ‘Evet’ diyoruz? PKK, FETÖ, HDP ‘Hayır’ diyor, onun için ‘Evet’ diyoruz” ifadelerini kullanmıştı. Daha önce defalarca HDP’nin kapatılmasına yönelik çağrılar yapan MHP lideri Devlet Bahçeli ise 7 Haziran 2015 seçimlerinden sonra başlayan koalisyon görüşmelerinde, içinde HDP’nin olduğu bütün senaryolara kapıyı kapamıştı. Bahçeli konuya ilişkin “HDP’nin içinde yer alacağı veya destek vereceği her formül bizim dışımızda ve gündemimizde değildir” demişti.



CHP’DEN YORUM: SAMİMİ DEĞİLLER

AKP içinde değişen bu söylemleri değerlendiren CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, “AKP’nin siyaset yapma şeklini hiçbir zaman samimi görmüyoruz. Oy için, o gün kendi çıkarları için her şeyi yapabilirler. Dün inkâr ettiklerini bugün kabul edebilirler. Onun için yaptıkları bizi şaşırtmıyor. Türkiye’nin sağlam, istikrarlı duruşlara ve politikalara ihtiyacı var. Samimi olmayan girişimler Türkiye’nin önünü açmaz” dedi. MHP’nin de AKP’den bir farkı olmadığını söyleyen Özkoç, “Geçmişte ‘Her vatan evladından cumhurbaşkanı olur, Erdoğan’dan olmaz’ diyenlerin bugün ‘Aday belli, karar net’ sloganıyla siyaset yapmaları, onların duruşunu gösteriyor” değerlendirmesini yaptı.