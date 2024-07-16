Bakan Tekin’in ‘Eleştirilere aldırmıyorum’ çıkışına eğitimcilerden yanıt geldi

Yayınlanma: 16.07.2024 - 04:00

Güncelleme: 16.07.2024 - 04:00

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 13 Temmuz’da Erzurum’daki Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde düzenlenen AKP Erzurum Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı’na katıldı.

Burada dikkat çeken açıklamalarda bulunan Tekin, “İşinizi istişareyle yaparsanız kınayanların kınamasından korkmadan, üzerinize gelenlerin eleştirilerini aldırmadan, doğru bildiğiniz yolda devam edeceksiniz. Biz de hiçbir kınayıcının kınamasından korkmadan yola devam edeceğiz” dedi.

Tekin’in bu açıklamaları Öğretmenlik Meslek Yasası ve yeni müfredata karşı eleştiriler getiren ve oturma eylemleri yapan eğitimcilere bir mesaj olarak algılandı. Eğitim-Sen Genel Başkanı Kemal Irmak “Tamamen bize gönderme yapıyor” yorumunu yaptı.

‘KENDİSİ KİŞİLERE BAĞLI!’

Tekin’in açıklamalarını gazetemize değerlendiren Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay, “Bizlerle bir istişare yürütmedi. Ellerine tutuşturulanı son olarak ‘Gelin, siz de bakın, görüşlerinizi ifade edin’ dedi. Oradaki itirazların hiçbirini de dikkate almadı” diye konuştu.

Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay, Tekin’in aynı toplantıda “Bizde lidere sadakat ve biat esastır. Cumhurbaşkanımızın sonuna kadar arkasındayız” ifadelerine ilişkin, “Cumhuriyet, kimse kimsenin efendisi olmasın, biat, itaat olmasın diye kurulmuştur ama bakan her sözüyle bu bilince sahip olmadığını kanıtlamaktadır. Cumhuriyetin işaret ettiği nesilleri değil de cumhurbaşkanının istediği bir nesili yetiştirme isteği Cumhuriyete değil, kişilere bağlılığınını gösteriyor” değerlendirmesinde bulundu.

‘LAİKLİK ÖZGÜRLÜKTÜR’

Tekin'in toplantıda kullandığı, “Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli, evrensel laiklik tanımıyla uyumlu, vatandaşların dini inanç ibadet ve hürriyetlerini savunan, güvence altına alan bir müfredattır. Bundan da gurur duyuyorum” sözleriyle ilgili Kadem Özbay, “Tekin, uygulamaları ve söylemleriyle ortada bir laiklik bırakmamıştır. Laiklik özgürlüktür. Laiklik dindarların güvencesi, dini istismar edenlerin korkulu rüyasıdır” dedi.