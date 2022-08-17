Barış Pehlivan 'Ankara’da söylenti bitmiyor ki...' diyerek duyurdu: 'Aman yeni başkan duymasın!'
Gazetemiz yazarı Barış Pehlivan, Çorum'un eski belediye başkanı AKP'li Zeki Gül'ün yeni belediye başkanı Halil İbrahim Aşgın'ın icraatlarını beğenmediğini yazdı.
Gazetemiz yazarı Barış Pehlivan, bugünkü "İpini çekeceğiz" başlıklı yazısında Çorum Belediyesi'ndeki çekişmeyi yazdı.
"Bir hata gördük mü, 'Senin yaptığını Çorumlu yapmaz' deriz. Şehrin insanı ise pek sevmez bu sözü, hatta asıl anlamının 'Çorumlunun yaptığını herkes yapamaz' olduğunu ileri sürer" ifadelerini kullanan Pehlivan, Çorum'un önceki belediye başkanı AKP'li Zeki Gül'ün şu an Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un müşavirliğini yaptığını ifade etti.
"AMAN YENİ BAŞKAN DUYMASIN"
Ankara kulislerindeki söylentilere göre, Gül'ün Çorum’un yeni belediye başkanı Halil İbrahim Aşgın’ın icraatlarını sevmediğini aktaran Pehlivan, şöyle devam etti:
"Kulağıma kadar geldi, bakanlık koridorlarında AKP’li başkanı sürekli eleştiriyormuş.
Baktığınızda, Zeki Gül sadece bir yıl Çorum’u yönetmiş. Olsun, beğenmiyormuş işte halefini... Kim bilir, belki de gönlü halen Çorum Belediyesi’nde...
Aman yeni başkan duymasın!"
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