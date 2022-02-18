Barut'tan 'baraj puanı' tepkisi: Tabeladan ibaret üniversiteler kapatılmalıdır
CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, üniversiteye girişte baraj puanı kaldırılmasına ilişkin "Genç işsizlik rakamlarını az gösterebilmek için, öğrencilerden müşteriymiş gibi kar etmek için bu kararı aldılar" dedi.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adana Milletvekili Ayhan Barut, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) kürsüsünden bilimsel, laik, demokratik, nitelikli, herkese eşit ve parasız eğitim talebini dile getirdi.
AKP eliyle 20 yıldır eğitimin içinden çıkılmaz hale getirildiğini vurgulayan Barut, "Genç işsizlik rakamlarını az gösterebilmek, öğrencilerden müşteriymiş gibi kar etmek için üniversite sınav girişlerinde baraj uygulamasını kaldırdılar. Milyonlarca gencimiz, bilimsel, erişilebilir, demokratik ve nitelikli bir üniversite istiyor. Tabeladan ibaret üniversiteler kapatılmalıdır" dedi.
"TALEPLERE KULAK TIKAYIP BİLDİKLERİNİ YAPIYORLAR"
Ayhan Barut, "AKP 20 yıllık iktidarı boyunca eğitimi adeta yap-boz tahtasına çevirirken, toplumda yükselen haklı eleştirileri hep görmezden geldi. Başına buyruk kararlarla geleceğimizin teminatı çocuklarımızın yarınlarına hep darbe vurdu. Bilimsel, laik, demokratik, nitelikli, herkese eşit ve parasız eğitim taleplerine kulak tıkayanlar, şimdi yine bildiğini okumayı sürdürüyor" diye konuştu.
"YÖK KALKACAK, ÜNİVERSİTELER ÖZGÜRLEŞECEK"
Üniversiteye giriş sınavında baraj uygulamasının kaldırılmasını sert sözlerle eleştiren ve eğitimdeki sorunlara ilişkin çözüm önerilerini dile getiren Ayhan Barut, şunları kaydetti:
"Hep yaptıkları gibi yine milyonlarca gencin yaşamını etkileyecek bir konuda tek bir gencimize ve uzmanlara sormadan adım attılar. Genç işsizlik rakamlarını az gösterebilmek için, öğrencilerden müşteriymiş gibi kar etmek için bu kararı aldılar. Milyonlarca gencimiz, bilimsel, erişilebilir, demokratik ve nitelikli bir üniversite istiyor. Tabeladan ibaret üniversiteler kapatılmalıdır. Bilim üreten, akademik özgürlüklere sahip, rektörünü ve yönetici kadrosunu kendi bileşenleriyle seçen üniversiteler istiyor, YÖK’ü kaldırma sözümüzü yineliyoruz."
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