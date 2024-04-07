Başsavcının 'Süleymancılar' fotoğrafı ortaya çıktı! HSK harekete geçti

Silifke Cumhuriyet Başsavcısı Selman Eskiler hakkında Süleymancılar cemaatinin lideri Alihan Kuriş'le ortaya çıkan fotoğrafı üzerine soruşturma başlatıldı .

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.04.2024 - 18:27
Başsavcının 'Süleymancılar' fotoğrafı ortaya çıktı! HSK harekete geçti
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Mersin'in Silifke ilçesinde Cumhuriyet Başsavcısı Selman Eskiler'in ortaya çıkan bir fotoğrafı üzerine Hakimler ve Savcılar Kurulu harekete geçti.

İlgili fotoğrafta Başsavcı Eskiler'in "Süleymancılar" olarak bilinen dini yapılanmanın lideri Alihan Kuriş ve diğer cemaat mensuplarıyla birlikte yürüdüğü görülüyor. Fotoğrafta Eskiler'in Kuriş'in arkasında el pençe divan durması dikkat çekiyor.

Cumhuriyet'in edindiği bilgiye göre fotoğraf üzerine Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından Başsavcı Eskiler hakkında soruşturma başlatıldı. 

METİNER: GEREĞİ YAPILIR

Süleymancılar cemaatinin kurucusu Süleyman Hilmi Tunahan'ın en büyük torunu ve AKP'ni önceki dönem milletvekili Fatih Süleyman Denizolgun ilgili fotoğraf için "Devletimiz için tam bir utanç vesikası! Çok acı bir durum" yorumu yapı. 

Fotoğaf üzerine sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan eski AKP milletvekili Mehmet Metiner de ilgili kişinin Başsavcı Selman Eskiler olduğunu teyit ettiğini belirterek "gereği yapılır elbet" yorumunda bulundu. 


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