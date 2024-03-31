Beykoz 31 Mart 2024 yerel seçim sonuçları: Beykoz'da seçimi kim kazandı? Beykoz Belediye başkanı kim oldu?
Beykoz seçim sonuçları yurttaşlar tarafından merak ediliyor. 31 Mart 2024 yerel seçimde Beykoz'da hangi aday ne kadar oy aldı? Beykoz Belediye başkanı kim oldu?
Beykoz yerel sonuçları 2024 için geri sayım başladı. Seçmenler 31 Mart Pazar günü büyükşehir belediye başkanı, belediye meclis üyeleri, il genel meclis üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyeti belirlemek için oy kullandı.
BEYKOZ BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİM?
AK Parti
Murat Aydın
CHP
Alaattin Köseler
İYİ Parti
Tuba Alaylı Özgüç
DEM Parti
Senem Yılmaz
Yeniden Refah
Mustafa Kazım Alpay
Zafer Partisi
Bozkurt Atakan Atlı
Saadet
Yasin Kalaycı
Memleket
Ufkun Doğan
TİP
Yavuz Yılmaz
Büyük Birlik
Murat Arda
HÜDA PAR
Abdusselam Yaçin
DEVA Partisi
Şenol Korkmaz
Gelecek Partisi
Ayhan Uzunyayla
BEYKOZ'DA SEÇİMİ KİM KAZANDI?
Sandıklar açılıp oy sayımına başlandıktan sonra ilk veriler Yüksek Seçim Kurulu'nun duyurusuyla birlikte paylaşılacak. YSK'nin açıklaması sonrası haberimiz güncellenecektir.
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