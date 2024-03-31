Beykoz 31 Mart 2024 yerel seçim sonuçları: Beykoz'da seçimi kim kazandı? Beykoz Belediye başkanı kim oldu?

Yayınlanma: 31.03.2024 - 18:07

Güncelleme: 31.03.2024 - 18:07

Beykoz yerel sonuçları 2024 için geri sayım başladı. Seçmenler 31 Mart Pazar günü büyükşehir belediye başkanı, belediye meclis üyeleri, il genel meclis üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyeti belirlemek için oy kullandı.

BEYKOZ BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİM?

AK Parti

Murat Aydın

CHP

Alaattin Köseler

İYİ Parti

Tuba Alaylı Özgüç

DEM Parti

Senem Yılmaz

Yeniden Refah

Mustafa Kazım Alpay

Zafer Partisi

Bozkurt Atakan Atlı

Saadet

Yasin Kalaycı

Memleket

Ufkun Doğan

TİP

Yavuz Yılmaz

Büyük Birlik

Murat Arda

HÜDA PAR

Abdusselam Yaçin

DEVA Partisi

Şenol Korkmaz

Gelecek Partisi

Ayhan Uzunyayla

BEYKOZ'DA SEÇİMİ KİM KAZANDI?

Sandıklar açılıp oy sayımına başlandıktan sonra ilk veriler Yüksek Seçim Kurulu'nun duyurusuyla birlikte paylaşılacak. YSK'nin açıklaması sonrası haberimiz güncellenecektir.