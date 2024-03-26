Beylikdüzü 31 Mart 2024 yerel seçim sonuçları: Beylikdüzü'de seçimi kim kazandı? Beylikdüzü Belediye başkanı kim oldu?
Beylikdüzü seçim sonuçları yurttaşlar tarafından merak ediliyor. 31 Mart 2024 yerel seçimde Beylikdüzü'de hangi aday ne kadar oy aldı? Beylikdüzü Belediye başkanı kim oldu?
Beylikdüzü yerel sonuçları 2024 için geri sayım başladı. Seçmenler 31 Mart Pazar günü büyükşehir belediye başkanı, belediye meclis üyeleri, il genel meclis üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyeti belirlemek için oy kullandı.
BEYLİKDÜZÜ BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİM?
AK Parti
Mustafa Günaydın
CHP
Mehmet Murat Çalık
İYİ Parti
Erol Karapınar
DEM Parti
Sidar Duman Öner
Yeniden Refah
Vehbi Orakçı
Zafer Partisi
Özcan Aksu
Saadet
Reşat Yılmaz
Memleket
Cihan Avcı
HÜDA PAR
Sedat Suakar
DEVA Partisi
Cem Birtürk Avşar
Gelecek Partisi
Nevzat Altıtok
BEYLİKDÜZÜ'DE SEÇİMİ KİM KAZANDI?
Sandıklar açılıp oy sayımına başlandıktan sonra ilk veriler Yüksek Seçim Kurulu'nun duyurusuyla birlikte paylaşılacak. YSK'nin açıklaması sonrası haberimiz güncellenecektir.
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