Beylikdüzü 31 Mart 2024 yerel seçim sonuçları: Beylikdüzü'de seçimi kim kazandı? Beylikdüzü Belediye başkanı kim oldu?

Yayınlanma: 26.03.2024 - 13:56

Güncelleme: 26.03.2024 - 13:56

Beylikdüzü yerel sonuçları 2024 için geri sayım başladı. Seçmenler 31 Mart Pazar günü büyükşehir belediye başkanı, belediye meclis üyeleri, il genel meclis üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyeti belirlemek için oy kullandı.

BEYLİKDÜZÜ BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİM?

AK Parti

Mustafa Günaydın

CHP

Mehmet Murat Çalık

İYİ Parti

Erol Karapınar

DEM Parti

Sidar Duman Öner

Yeniden Refah

Vehbi Orakçı

Zafer Partisi

Özcan Aksu

Saadet

Reşat Yılmaz

Memleket

Cihan Avcı

HÜDA PAR

Sedat Suakar

DEVA Partisi

Cem Birtürk Avşar

Gelecek Partisi

Nevzat Altıtok

BEYLİKDÜZÜ'DE SEÇİMİ KİM KAZANDI?

Sandıklar açılıp oy sayımına başlandıktan sonra ilk veriler Yüksek Seçim Kurulu'nun duyurusuyla birlikte paylaşılacak. YSK'nin açıklaması sonrası haberimiz güncellenecektir.