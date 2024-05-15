Bilal Bilici kim, kaç yaşında nereli? İYİ Parti milletvekili Bilal Bilici neden istifa etti?

Adana milletvekili Bilal Bilici'nin yaşamı yurttaşlar tarafından merak ediliyor. Bilal Bilici'nin istifa etme kararının ardından neden istifa ettiği araştırılıyor. Peki, Bilal Bilici kim, kaç yaşında nereli? İYİ Parti milletvekili Bilal Bilici neden istifa etti?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.05.2024 - 16:42
Bilal Bilici kim, kaç yaşında nereli? İYİ Parti milletvekili Bilal Bilici neden istifa etti?
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Adana milletvekili Bilal Bilici'nin neden istifa ettiği merak ediliyor. İYİ Parti Adana Milletvekili Bilal Bilici'nin yaşamı merak ediliyor. Peki, Bilal Bilici kim, kaç yaşında nereli? İYİ Parti milletvekili Bilal Bilici neden istifa etti?

BİLAL BİLİCİ KİM?

Bilal Bilici, 1984 yılında Adana'da doğdu. Babası, iş insanı ve üç dönem Adana milletvekili olarak TBMM'de yer almış siyasetçi Mehmet Ali Bilici'dir. Yükseköğrenimini Boston Üniversitesi Ekonomi bölümünde tamamladı.

Boston Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nde lisans, Bahçeşehir Üniversitesi - Global İlişkiler – Yüksek Lisans eğitimini tamamladı. Ernst & Young ve Accenture şirketlerinin Cincinnati ve Boston ofisinde üst düzey danışmanlık görevlerinde bulundu. Petrol ve Petrokimya alanında Dubai'de özel sektörde yönetici olarak görev aldı. Ernst&Young ve Accenture şirketlerinin Boston ofisinde danışmanlık görevinde bulundu. Dubai'de petrol ve petrokimya sektöründe çalıştı.

2022'de İyi Parti'nin ABD temsilciliğine genel başkan danışmanı olarak atandı.

2023 Türkiye genel seçimlerinde İyi Parti'den Adana'dan milletvekili seçildi. 

BİLAL BİLİCİ NEDEN İSTİFA ETTİ?

İYİ Parti liderliğine Müsavat Dervişoğlu'nun seçilmesinin ardından istifalar sürüyor. İYİ Parti Adana Milletvekili Bilal Bilici, partisinden istifa etme kararı aldı. 


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