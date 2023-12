Binlerce dönüm alanın orman arazisi olmaktan çıkarılması Meclis gündeminde

Yayınlanma: 15.12.2023 - 12:48

Güncelleme: 15.12.2023 - 12:48

Muğla Milletvekili Avukat Gizem Özcan, 6831 sayılı Orman Kanunu'nun 16. maddesi gereğince yayımlanan karara göre Muğla'nın Menteşe ilçesi Yeşilyurt ve Yerkesik Mahallelerinde toplam 504 bin 146 metrekare alanın orman sınırları dışına çıkartılarak Hazine’ye devredilmesini Meclis gündemine taşıdı. Muğla'nın da aralarında bulunduğu 11 İl'de binlerce metrekarelik alanın Orman sınırları dışına çıkarıldığını söyleyen Özcan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın yanıtlaması istemiyle meclise soru önergesi verdi.

“BU KARARLAR ORMAN YANGINLARINI DAHA DA ARTTIRACAKTIR”

Muğla, Antalya, Balıkesir, İstanbul, İzmir, Kütahya, Manisa, Mersin, Sivas, Trabzon ve Yozgat illerinden bulunan binlerce metrekarelik alanın 13.12.2023 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan 7951 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile orman sınırlarının dışına çıkarıldığını ifade eden Özcan, “Kararda, orman sınırları dışına çıkarılan alanların iki katından az olmamak üzere, devletin hüküm ve tasarrufu altında veya Hazine’nin özel mülkiyetinde bulunan taşınmazlardan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı (Milli Emlak Genel Müdürlüğü) tarafından Orman Genel Müdürlüğü’ne orman tesis etmek üzere tahsisi yapılacağı belirtildi. Yürürlükteki Orman Kanunu’nun 16., 17. Ve 18. Maddelerine göre, ormanlık alanlar üzerinde her türlü yapıya izin verilecek şekilde ormanlar, orman alanı dışına çıkarılabildiğini vurgulayan Özcan, “Orman Kanunu’nun ilgili maddeleri nedeniyle yok edilen ormanlar her yıl on binlerce hektarı buluyor. Bu, her yıl yanan miktardan daha fazla ormanın, iktidarın iradesiyle yok edildiği anlamına geliyor. Orman alanları rant hedefiyle günübirlik projeler için yok edebileceğimiz rezervlerimiz değildir. Orman yeryüzündeki yaşam döngüsünün en büyük teminatlarından biri, ekolojik sürekliliğin yatağıdır. Birçok canlının yaşam, üreme ve beslenme alanıdır. Orman ekosistemini parçalama anlamına gelen bu kararlar orman yangınlarını daha da arttıracaktır” diyerek sözlerini tamamladı.

ÖZCAN’DAN CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI YILMAZ’A 4 SORU

Muğla Milletvekili Avukat Gizem Özcan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’a yazılı olarak cevaplandırması için şu soruları yöneltti;