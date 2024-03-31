Bir okulda seçmen sayısı 359 ilçeden fazla

İstanbul Avcılar’da 877 sandıkta 302 bin 280 seçmenin oy kullanması bekleniyor. İlçede en fazla seçmen sayısı Anadolu’dan yoğun göç alan Yeşilkent Mahallesi’nde bulunuyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31.03.2024 - 09:58
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Yeşilkent Mahallesi’ndeki Leyla Bayram İlkokulu içindeki ana okulu da dahil 4 bin 400 öğrencinin eğitim gördüğü 66 derslikten 55’ine oy sandıkları ve kabinleri yerleştirildi. 

Leyla Bayram İlkokulu’ndaki 55 sandıkta toplam 19 bin 249 seçmen oy kullanabilecek. Vatandaşların okul sınıflarında oy kullanacağı kabin bölümleri ve sandıklar kuruldu. Görevliler yarınki seçim için oy kullanılacak sandık numaralarını kapılara astı. 

TÜİK verilerine göre Avcılar’da bulunan okulun Türkiye’de en kalabalık seçmene sahip okullar arasında ilk sıralarda olduğu belirtildi. Bu okuldaki kayıtlı seçmen sayısı, Türkiye’deki 922 ilçeden 359’unun nüfusundan daha fazla.

Bu nedenle Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri bölgede önlem alırken, siyasi parti gözetmenleri de yoğun olarak bulunacak.  


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