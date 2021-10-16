Tutuklu Boğaziçili öğrencilere ilaç ve ders kitapları verilmedi

16 Ekim 2021 Cumartesi, 04:00

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci İnci’nin şikâyetiyle tutuklanan öğrenciler Enis Berke Gök ve Caner Perit Özen 10 gündür Metris Cezaevi’nde. Özen, “Doktor ilaç yazdı ancak bugün 8’inci gün ve hâlâ ilacım verilmedi. Geceleri ağrıdan uyuyamıyorum” dedi. Boğaziçili öğrenciler, cezaevinden sorularımızı yanıtladı.

- Tutuklanma kararını nasıl karşıladınız?

Enis Berke Gök: Tutuklama kararını beklemiyordum ancak içinde bulunduğumuz faşizm koşullarında çok da şaşırmadım.

Caner Perit Özen: Çok şaşırmadık. Gözaltına alınmadan önce zaten hedef gösterildik ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından terörist ilan edildik. Zaten polis ve güvenlik tarafından sürekli bir takip vardı.

- Hakkınızda bizzat üniversitenin rektörü Naci İnci şikâyette bulunmuş. Bu tutumunu nasıl yorumluyorsunuz?

E.B.G: Okuduğum bölümden bir hocanın öğrencilerine, iş arkadaşlarına ve hocalarına böyle bir ihannete bulunmasını kabullenemiyorum. Her kayyum gibi o da gidecek.

C.P.Ö: İnci’nin gücü kimden aldığını biliyoruz. Hür bir iradesi olduğunu düşünmüyorum, kendisi kayyumdur. Yine de kendi öğrencilerini olmayan suçlarla tutuklatması korktuğunu gösteriyor.

‘İLETİŞİMİMİZ KISITLANDI’

- Cezaevinde şartlarınız nasıl?

E.B.G: Kitap okuyoruz, diğer mahkûmlarla sohbet ediyoruz. ‘Bir mahkûmun not defteri’ ismiyle günlük tutuyorum. Cezaevine geldiğimiz ilk günler aynı hücrede kalıyorduk. Şimdi bizi ayırdılar. Bu şekilde iletişimimizin kısıtlanması bizi daha çok üzdü. Vegan olduğum için dilekçe verdim ancak buna rağmen etli yemek gönderiliyor. Beslenme konusunda sıkıntı yaşıyorum. Ders kitaplarımız da hâlâ bize ulaştırılmadı. Onları bekliyoruz.

C.P.Ö: Cezaevine girdiğimde kolumda bir sakatlık vardı. Doktor burada ilaç yazdı ancak bugün 8’inci gün olmasına rağmen ilacım hâlâ gelmedi. Geceleri ağrıdan uyuyamıyorum.

‘OKULUM UZAR’ KAYGISI

- Eğitim hakkınız kısıtlandı. Bu konudaki endişeleriniz nelerdir?

E.B.G: Derslerden ve sınavlardan geri kalıyorum. Bu yıl son dönemimdi. Okulu bitiremeyebilirim bu yüzden. Bir an önce tahliye olup derslerime dönmeyi iple çekiyorum.

C.P.Ö: Cezaevi şartları zaten kötü ancak en kötüsü eğitim hakkımızın elimizden alınmış olması. Ben tarih öğrencisiyim. Ders notlarımız henüz ulaşmadı ancak ulaşsa dahi derslerimi yerinde, sınıfımda takip edemiyorum. Tutukluluğum devam ederse okulum uzayacak.

- Dışarıya mesajınız var mı?

E.B.G: Haklı olduğumuzu biliyoruz. Suçsuz yere buradayız, yakın zamanda çıkıp mücadeleye devam edeceğiz. Mücadele umuttur.

C.P.Ö: Arkadaşlarımız morallerini yüksek tutsun. Elbet buradan çıkacağız. Suçumuz yok ve ceza almayacağımız en baştan belli. Tutuklamalar bizi yıldıramayacak. Çıktığımızda mücadelemize devam edeceğiz.