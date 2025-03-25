Espressolab: 'Biz siyaset değil, kahve yapıyoruz!'

Yayınlanma: 25.03.2025 - 16:12

Güncelleme: 25.03.2025 - 16:12

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması ile devam eden süreç hakkında partisine yönelik çifte standart uygulayan markalara tepki gösterdi. Özel, kamuoyuna CHP'nin boykot listesini açıkladı.

Özgür Özel'in boykot çağrısı yaptığı listede kahve zinciri Espressolab de bulunuyor. Espressolab'in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Biz neden boykot edildiğimizi anlayamadık" başlıklı açıklamada bulundu.

Açıklamada şu ifadeler yer alıyor:

"Biz siyaset değil, kahve yapıyoruz! İlk gün olduğu gibi bugün de gençlerin hayatına mutluluk katmaya devam edeceğiz. Kapılarımız herkese sonuna kadar açıktır"