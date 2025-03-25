Espressolab: 'Biz siyaset değil, kahve yapıyoruz!'
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in duyurduğu boykot listesinde kahve zinciri Espressolab bulunuyor. Espressolab tarafından yapılan açıklamada "Biz siyaset değil, kahve yapıyoruz" denildi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması ile devam eden süreç hakkında partisine yönelik çifte standart uygulayan markalara tepki gösterdi. Özel, kamuoyuna CHP'nin boykot listesini açıkladı.
Özgür Özel'in boykot çağrısı yaptığı listede kahve zinciri Espressolab de bulunuyor. Espressolab'in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Biz neden boykot edildiğimizi anlayamadık" başlıklı açıklamada bulundu.
Açıklamada şu ifadeler yer alıyor:
"Biz siyaset değil, kahve yapıyoruz! İlk gün olduğu gibi bugün de gençlerin hayatına mutluluk katmaya devam edeceğiz. Kapılarımız herkese sonuna kadar açıktır"
KAMUOYUNA DUYURU pic.twitter.com/ggpLyGZOOS— Espressolab (@espressolabtr) March 25, 2025
Etiketler: #Espressolab #BOYKOT #CHP
En Çok Okunan Haberler
-
- AKP yöneticisinden 'İmamoğlu' istifası!
- 'Bu faşizme karşı meydan okuma eylemi!'
- İptale rağmen toplandılar!
- Kayyum vali jet hızıyla işten attı!
- 'Camilerimizi affedersiniz meyhaneye çevirdiler'
- ‘Ben haram yemem’ diyen Gökçek'e ünlü oyuncudan yanıt
- Ankara'da müdahale başladı: Gözaltılar var
- Arşiv açıldı, bu suçtan hüküm giydiği ortaya çıktı!
- Özel'den CNN'e flaş açıklamalar
- 'Ben sana ne lakap takayım?'