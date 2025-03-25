Espressolab: 'Biz siyaset değil, kahve yapıyoruz!'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in duyurduğu boykot listesinde kahve zinciri Espressolab bulunuyor. Espressolab tarafından yapılan açıklamada "Biz siyaset değil, kahve yapıyoruz" denildi.

Espressolab: 'Biz siyaset değil, kahve yapıyoruz!'
Abone Ol google-news
Haber Merkezi
Yayınlanma: 25.03.2025 - 16:12

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması ile devam eden süreç hakkında partisine yönelik çifte standart uygulayan markalara tepki gösterdi. Özel, kamuoyuna CHP'nin boykot listesini açıkladı.

Özgür Özel'in boykot çağrısı yaptığı listede kahve zinciri Espressolab de bulunuyor. Espressolab'in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Biz neden boykot edildiğimizi anlayamadık" başlıklı açıklamada bulundu.

Açıklamada şu ifadeler yer alıyor:

"Biz siyaset değil, kahve yapıyoruz! İlk gün olduğu gibi bugün de gençlerin hayatına mutluluk katmaya devam edeceğiz. Kapılarımız herkese sonuna kadar açıktır"


Etiketler: #Espressolab #BOYKOT #CHP

İlgili Haberler

Özgür Çelik, güncel boykot listesini paylaştı: Espressolab, ETS Tur, D&R...

Özgür Çelik, güncel boykot listesini paylaştı: Espressolab, ETS Tur, D&R...
AKP, CHP'nin 'boykot' kararından rahatsız... Ömer Çelik açıklama yaptı

AKP, CHP'nin 'boykot' kararından rahatsız... Ömer Çelik açıklama yaptı
Kahve Dünyası kimin? Kahve Dünyası Türk markası mı? Kahve Dünyası boykot ediliyor mu?

Kahve Dünyası kimin? Kahve Dünyası Türk markası mı? Kahve Dünyası boykot ediliyor mu?
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler