‘Bu rövanş davasının ne olduğunu biliyoruz’

Yayınlanma: 12.09.2023 - 04:00

Güncelleme: 12.09.2023 - 04:00

Cumhuriyet’e konuşan Eğitim İş Bursa Şube Başkanı Yeliz Toy, “Bu dava Milli Eğitim Bakanlığı’nın deprem bölgesinden satın aldıkları çadırları Bursa’ya getirip sanki kendileri üretmiş gibi gösterip sonra yeninden deprem bölgesine yolladıklarını ortaya çıkarmamızdan hemen sonra ve karma eğitim sistemi mücadelemizi yükselttiğimiz bir dönemde açıldı. Bu rövanş davasının ne olduğunun farkındayız” dedi.

24 Kasım 2021’de dönemin Milli Eğitim Bakanı’nın Öğretmenler Günü mesajında hediye kabul edilmemesine ilişkin tartışmalı bir açıklaması olmuştu. Bunun üzerine Eğitim-İş Genel Merkezi “Katar’dan hediye uçak alan hükümetin bakanı öğretmene ahlak dersi veremez” başlıklı bir basın açıklaması hazırlamıştı. Bu açıklamayı okuyan Eğitim-İş Bursa Başkanı Toy hakkında, yaklaşık 2 yıl sonra TCK 301’den dava açılmıştı.

Eğitim İş Bursa Şubesi Yönetim Kurulu dün Bursa Adliyesi önünde basın açıklaması yaptı. Açıklamada “Şube Başkanımız Yeliz Toy üzerinden asıl yargılanmak istenen Eğitim İş’in laik, bilimsel ve parasız eğitim mücadelesidir” denildi.

