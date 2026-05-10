Cumhuriyet Gazetesi Logo
Bu sözler Burcu Köksal'a mı? Aylin Nazlıaka'dan 'zayıf halkalar kopsun' mesajı

Bu sözler Burcu Köksal'a mı? Aylin Nazlıaka'dan 'zayıf halkalar kopsun' mesajı

10.05.2026 13:42:00
Güncellenme:
ANKA
Takip Et:
Bu sözler Burcu Köksal'a mı? Aylin Nazlıaka'dan 'zayıf halkalar kopsun' mesajı

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın CHP'den istifa edeceği iddia edilirken partiden dikkat çeken bir çıkış geldi. CHP Aile ve Sosyal Hizmetler Politika Kurulu Başkanı Aylin Nazlıaka, "Bizimle yol yürümekteyken bu yoldan çıkanlar varsa zaten bu bizim için ağırlıklardan kurtulmak anlamına gelir. Bir zincir, en zayıf halkası kadar güçlüdür. O yüzden zayıf halkalar kopsun" dedi.

CHP Aile ve Sosyal Hizmetler Politika Kurulu Başkanı Aylin Nazlıaka, Anneler Günü programı kapsamında geldiği Konya’da gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 

Anne olan ve yüreğinde anne sevgisi olan herkesin Anneler Günü’nü kutlayan Nazlıaka, "Başta Zübeyde Anamız olmak üzere ebediyete intikal etmiş olan tüm annelerimizi sevgiyle, saygıyla anıyorum. Ama aynı zamanda bugün annelerin yaşadığı ızdırabı ya da annesiz kalan çocukların da varlığını unutmayalım. Onun için çocukların annelerine, annelerin çocuklarına kavuştuğu; annelerin özgür, eşit, adil, tok ve kendini güvende hissettiği bir Türkiye kurulana kadar da bizim mücadelemiz devam edecek” dedi.

“CHP TÜRKİYE’NİN BİRİNCİ PARTİSİDİR”

CHP’nin bugün Türkiye’nin birinci partisi olduğunu söyleyen Nazlıaka, halkın desteğini anketler ve saha çalışmalarıyla gördüklerini ifade etti. Nazlıaka, sözlerini şöyle sürdürdü:

“CHP bugün Türkiye’nin birinci partisidir. Bu nedenle de zaman zaman hedef alınmakta olan bir partidir. Ama önemli olan halkın iktidarını kurabilmektir. Halkın desteğini kurabilmektir. Bunu anketlerimizden biliyoruz, saha çalışmalarımızdan biliyoruz. Halk bize güveniyor, halk bize inanıyor. Ayrıca geçtiğimiz 2 yıl boyunca partinin programını değiştirecek; sivil toplum örgütleriyle, akademisyenlerle ve konunun paydaşlarıyla bir araya gelecek olan çeşitli toplantılar gerçekleştirdik. Bu doğrultuda parti programımızı yeniledik. Şimdi o parti programımızdan süzülen bir hükümet programı oluşturuyoruz. Bunu da bugün güzel Konyamızda, yarın bir başka ilimizde, kısacası her gün sahada olarak daha da çeşitlendireceğiz. Halktan gelen talepler, bize iletilen sorunlar ve çözüm önerileri doğrultusunda köklendireceğiz. Bugün CHP olarak politikalarımız hazır, kadrolarımız hazır. Görüyoruz ki bizi iktidara getirmek üzere halkımız da hazır. O yüzden iktidar ne kadar sandıktan kaçarsa kaçsın, o sandık buraya gelecek ve halkın iradesi yeniden taçlanacak. İşte o zaman CHP ülkeyi yeniden yönetecek ve halkın iktidarını kuracak. Buna yürekten inanıyoruz ve halkımıza, bize duyduğu güven nedeniyle de çok teşekkür ediyoruz.” 

CHP'DEN AYRILAN BAŞKANLAR İÇİN DİKKAT ÇEKEN SÖZLER

CHP’den ayrılan ve ayrılması gündem olan belediye başkanlarına ilişkin soruyu da yanıtlayan Nazlıaka, CHP’li olmanın Atatürk ilke ve devrimlerine bağlılık anlamına geldiğini ifade etti. Nazlıaka, şunları söyledi:

“CHP'li olmak demek; her ortamda, her koşulda Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı olmak, kurucu felsefeyi içselleştirmek, aydınlanma devrimlerini savunmak demektir. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partili olmak sadece parti rozetini taşımak değil, aynı zamanda partiye yürekten bağlı olmak, partinin ideolojisine yürekten bağlı olmak demektir. Cumhuriyet Halk Partili olmak; belli makamları garanti altına almak için değil, bu ülkeyi aydınlığa taşımak için bu partinin bir neferi olmak demektir. O yüzden eğer bizimle yol yürümekteyken bu yoldan çıkanlar varsa, bu yolu terk edenler varsa zaten bu bizim için ağırlıklardan kurtulmak anlamına gelir. Onlar kendi yollarına gidebilirler. Bir zincir, en zayıf halkası kadar güçlüdür. O yüzden zayıf halkalar kopsun. Bizim bu anlamda kendimizle ilgili olarak en ufak bir tereddüdümüz yok. Güçlü bir zincir olarak halkla kenetlenmiş bir şekilde iktidar yolculuğumuzu sürdürüyoruz.” 

İlgili Konular: #aylin nazlıaka #Burcu Köksal

İlgili Haberler

CHP, Burcu Köksal olayına Aydın ve Bursa örneğini gösteriyor: ‘Halk kalana sahip çıkıyor’
CHP, Burcu Köksal olayına Aydın ve Bursa örneğini gösteriyor: ‘Halk kalana sahip çıkıyor’ CHP’liler Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal’la ilgili tartışmaları Bursa ve Afyon’daki saha ziyaretleri üzerinden anlattı. Bursa’da tutuklu belediye başkanı Mustafa Bozbey’e büyük bir destek olduğunu belirten parti kurmayları, Afyon’da öfke olduğunu söyledi. Partililer “Gidenler itibarsız kalıyor, kalanlara destek artıyor” dedi.
Son Dakika... AKP'li Ömer Çelik'ten 'Burcu Köksal' açıklaması!
Son Dakika... AKP'li Ömer Çelik'ten 'Burcu Köksal' açıklaması! Son dakika gelişmesi... AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın AKP'ye geçeceği iddialarına ilişkin açıklama yaptı. Çelik, "Partimize geçecek belediye başkanlarını zaten il başkanları toplantımızda, grup toplantılarımızda görüyorsunuz. Oralarda gelişmeleri görürsünüz" ifadelerini kullandı.
Mansur Yavaş'tan adaylık ve Burcu Köksal açıklaması: Fatih Erbakan'ın 'destek' çıkışına yanıt verdi
Mansur Yavaş'tan adaylık ve Burcu Köksal açıklaması: Fatih Erbakan'ın 'destek' çıkışına yanıt verdi ABB Başkanı Mansur Yavaş, AKP’ye katılacağı konuşulan Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'a tepki gösterdi. Yavaş ayrıca Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın, "Cumhurbaşkanlığı ikinci turunda eğer Mansur Yavaş'ın adaylığı olursa kendisini destekleyebiliriz" açıklamasına yanıt verdi.