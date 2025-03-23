Büyük Saraçhane buluşmasında 5. gün... Yurttaşlar oy verip meydana koştu! Özgür Özel 'önseçim' sonucunu mu açıklayacak?

Yayınlanma: 23.03.2025 - 20:11

Güncelleme: 23.03.2025 - 20:12

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu için 5. günde de yüzbinlerce yurttaş Saraçhane Meydanı'nda bir araya geldi.

İBB'ye yönelik 19 Mart Çarşamba sabah saatlerinde başlatılan operasyonda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve beraberinde bir dizi isim gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik başlatılan "terör ve yolsuzluk" soruşturmalarında bugün kararlar açıklandı.

İMAMOĞLU 'YOLSUZLUK' SORUŞTURMASINDA TUTUKLANDI

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan, 'silahlı terör örgütüne yardım etmek' suçundan ise zaten diğer soruşturmada tutuklanmasına karar verildiği gerekçesiyle, gelinen aşamada tutuklama talebinin reddine karar verildi.

İçişleri Bakanlığı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun geçici tedbir olarak görevden alındığını duyurdu.

CHP'DE ÖNSEÇİM GÜNÜ

CHP'de bugün aynı zamanda önseçim heyecanı yaşandı.

CHP tarafından cumhurbaşkanı adayını belirlemek için düzenlenen önseçimde bugün saat 08.00 itibarıyla oy kullanma işlemleri başladı.

İmamoğlu'nun tek aday olduğu ön seçim için Türkiye genelinde 81 il ve 973 ilçede sandıklar kuruldu. Partililerin yanı sıra CHP üyesi olmayan vatandaşların da oylarını kullanabilmesi amacıyla "dayanışma sandıkları" kuruldu.

CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke önseçim sandıklarının saat 19.00'a kadar açık olacağını bildirdi. Saat 19.00 itibarıyla sandıklar kapandı.

SARAÇHANE'DE BEŞİNCİ AKŞAM

Gözaltı gününden bu yana, yasaklara rağmen başta büyükşehirler olmak üzere Türkiye'nin farklı noktasında eylem duyuruları yapıldı. CHP'nin İstanbul'daki buluşma noktası ise Saraçhane oldu.

Bugün de, önseçimde İmamoğlu için oy kullanan yurttaşlar, Saraçhane'ye koştu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve yüzbinlerce kişi bugün yine Saraçhane'de bir araya geldi.

Özel, birazdan kalabalığa seslenecek.