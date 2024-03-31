Büyükçekmece 31 Mart 2024 yerel seçim sonuçları: Büyükçekmece'de seçimi kim kazandı? Büyükçekmece Belediye başkanı kim oldu?

Büyükçekmece seçim sonuçları yurttaşlar tarafından merak ediliyor. 31 Mart 2024 yerel seçimde Büyükçekmece'de hangi aday ne kadar oy aldı? Büyükçekmece Belediye başkanı kim oldu?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31.03.2024 - 18:05
Büyükçekmece 31 Mart 2024 yerel seçim sonuçları: Büyükçekmece'de seçimi kim kazandı? Büyükçekmece Belediye başkanı kim oldu?
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Büyükçekmece yerel sonuçları 2024 için geri sayım başladı. Seçmenler 31 Mart Pazar günü büyükşehir belediye başkanı, belediye meclis üyeleri, il genel meclis üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyeti belirlemek için oy kullandı.

BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİM?

AK Parti

Recep Erol

CHP

Hasan Akgün

İYİ Parti

Nejat Durmuş

DEM Parti

Musa Karademir

Yeniden Refah

Yücel Sundur

Zafer Partisi

Yaşar Öztürk

Saadet

Can Karabulut

Memleket

İbrahim Dönmez

TİP

Esra Özen

HÜDA PAR

Furkan Yaşakan

DEVA Partisi

Ekrem Yılmaz

BÜYÜKÇEKMECE'DE SEÇİMİ KİM KAZANDI?

Sandıklar açılıp oy sayımına başlandıktan sonra ilk veriler Yüksek Seçim Kurulu'nun duyurusuyla birlikte paylaşılacak. YSK'nin açıklaması sonrası haberimiz güncellenecektir.


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