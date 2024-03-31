Büyükçekmece 31 Mart 2024 yerel seçim sonuçları: Büyükçekmece'de seçimi kim kazandı? Büyükçekmece Belediye başkanı kim oldu?
Büyükçekmece seçim sonuçları yurttaşlar tarafından merak ediliyor. 31 Mart 2024 yerel seçimde Büyükçekmece'de hangi aday ne kadar oy aldı? Büyükçekmece Belediye başkanı kim oldu?
Büyükçekmece yerel sonuçları 2024 için geri sayım başladı. Seçmenler 31 Mart Pazar günü büyükşehir belediye başkanı, belediye meclis üyeleri, il genel meclis üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyeti belirlemek için oy kullandı.
BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİM?
AK Parti
Recep Erol
CHP
Hasan Akgün
İYİ Parti
Nejat Durmuş
DEM Parti
Musa Karademir
Yeniden Refah
Yücel Sundur
Zafer Partisi
Yaşar Öztürk
Saadet
Can Karabulut
Memleket
İbrahim Dönmez
TİP
Esra Özen
HÜDA PAR
Furkan Yaşakan
DEVA Partisi
Ekrem Yılmaz
BÜYÜKÇEKMECE'DE SEÇİMİ KİM KAZANDI?
Sandıklar açılıp oy sayımına başlandıktan sonra ilk veriler Yüksek Seçim Kurulu'nun duyurusuyla birlikte paylaşılacak. YSK'nin açıklaması sonrası haberimiz güncellenecektir.
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