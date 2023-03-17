Canlı yayında açıkladığı anket şaşırttı: 'Ne diyorsunuz ya?'

Yayınlanma: 17 Mart 2023 - 14:33

Güncelleme: 17 Mart 2023 - 15:02

Gezici Araştırma'nın sahibi Murat Gezici, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere yönelik anketlere ilişkin konuşurken ilginç açıklamalarda bulundu.

CNN Türk canlı yayınına konuk olan Gezici, Ümit Özdağ'ın lideri olduğu Zafer Partisi'nin oy oranının yüzde 5 ile yüzde 10 arasında olduğunun görüldüğünü öne sürdü. Gezici, Zafer Partisi'nin öncülük ettiği 'Ata' isimli seçim ittifakı tarafından cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilen Sinan Oğan'ın oy oranının da yüzde 9'u bulduğunu söyledi.

Gezici'nin bu açıklamaları, programın iktidara yakınlığıyla bilinen yorumcuları Melik Yiğitel'i ve sunucu Hande Fırat'ı da şaşkınlığa uğrattı.

Melik Yiğitel, Gezici'ye "Ne diyorsunuz ya!" diyerek şaşkınlığını ifade etti. Sunucu Hande Fırat ise "Gerçekten böyle çok parçalı bir seçime gidiyoruz o zaman" ifadelerini kullandı.

Bu tepkilerin ardından sözlerini sürdüren Gezici, "Evet. Sinan Oğan cumhurbaşkanlığı seçiminde benim gördüğüm şu an yüzde 9. Bu anket 28 Şubat'ta yapılan bir anket bu arada. Ben seçimin ikinci tura kalacağını öngörüyorum. Ben en kilit partiyi Memleket Partisi ve Zafer Partisi olarak görüyorum" dedi.