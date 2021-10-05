Çelebi: Adanalıların bundan haberi var mı?

CHP Adana Gençlik Kolları Başkanı Mete Çelebi, Adanalıları bilgileri dışında AKP üyesi yapılmış olma ihtimaline karşı siyasi parti üyeliklerini sorgulamaya çağırdı.

(DHA
05 Ekim 2021 Salı, 09:56
Çelebi: Adanalıların bundan haberi var mı?
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adana Gençlik Kolları Başkanı Mete Çelebi, AKP'nin şehirdeki teşkılatının Twitter'da "#AdananınTercihiAKParti" şeklinde etiket çalışması yapması üzerine bir çağrıda bulundu.

Mete Çelebi, “Kimi Üye Yapmışlar? Suriyelileri mi? Adanalıların Bundan Haberi Var mı?” paylaşımı ile Adanalılara seslenerek şu ifadeleri kullandı:

"Değerli Adanalı vatandaşlarımıza duyurumuzdur. Lütfen E- Devlet üzerinden siyasi parti üyeliğinizi sorgulayınız keza haberiniz olmadan AKP üyesi yapılmış olabilirsiniz. #AdananınTercihiAKParti değildi. Ve olmayacak."



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