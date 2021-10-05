Çelebi: Adanalıların bundan haberi var mı?

05 Ekim 2021 Salı, 09:56

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adana Gençlik Kolları Başkanı Mete Çelebi, AKP'nin şehirdeki teşkılatının Twitter'da "#AdananınTercihiAKParti" şeklinde etiket çalışması yapması üzerine bir çağrıda bulundu.

Mete Çelebi, “Kimi Üye Yapmışlar? Suriyelileri mi? Adanalıların Bundan Haberi Var mı?” paylaşımı ile Adanalılara seslenerek şu ifadeleri kullandı:

"Değerli Adanalı vatandaşlarımıza duyurumuzdur. Lütfen E- Devlet üzerinden siyasi parti üyeliğinizi sorgulayınız keza haberiniz olmadan AKP üyesi yapılmış olabilirsiniz. #AdananınTercihiAKParti değildi. Ve olmayacak."



