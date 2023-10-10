Cem Küçük'ten Erdoğan'ı kızdıracak '5 bin lira' açıklaması

İktidara yakınlığıyla bilinen gazeteci Cem Küçük, çalışan emeklilerin hariç tutulduğu bir defaya mahsus 5 bin liralık ikramiye uygulamasını eleştirdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.10.2023 - 10:42
Cem Küçük'ten Erdoğan'ı kızdıracak '5 bin lira' açıklaması
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AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, emeklilere bir defalığa mahsus olmak üzere 5 bin Türk Lirası ödeme yapılmasının kararlaştırıldığını belirterek, çalışan emeklilere ise ödeme yapılmayacağını duyurdu. Erdoğan, "Hem emekli olup hem çalışanlar kapsam dışında olacak. Ödemeler, kasım ayının ilk yarısı itibariyle emeklilerimizin hesabına yatırılmış olacak" dedi. 

Söz konusu düzenlemeyi eleştiren yandaş gazeteci Cem Küçük, şu ifadeleri kullandı:

"10 bin liranın altında alanlar için düzenleme bekleniyordu. Olmadı. 5 bin lira çok da yardımcı olmaz. İnsanların memnun olmadığını söyleyelim. Mağduriyetlerini giderecek bir düzenleme bekliyorlardı. Esas zammın ocak ayında olacağını söyledi Erdoğan. Emekiler çok memnun değil bu durumdan, haklı olduklarının altını çizelim." 


CEM Küçük Recep Tayyip Erdoğan

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