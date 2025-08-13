CHP Aydın İl Örgütü'nde üst düzey istifa

Cumhuriyet Gazetesi Logo
13.08.2025 13:41:00
ANKA
CHP Aydın Gençlik Kolları Başkanı Sosyal Kılıç istifa ettiğini duyurdu. Bugün daha önce Karacasu ilçesi CHP Gençlik Kolları Başkanı Tolga Kocabıyık, görevinden ve parti üyeliğinden istifa etmişti.

CHP Aydın Gençlik Kolları Başkanı Sosyal Kılıç, görevinden ve partisinden istifa ettiğini duyurdu.

Facebook hesabından paylaşım yapan Kılıç, "Birilerinin iddia ettiği gibi baskıyla değil, bizzat kendi hür irademle..." sözleri ile kararını açıkladı.

Kılıç'ın istifa öncesi Genel Merkez tarafından görevden alındığı öne sürüldü.

NE OLMUŞTU?

Bugün daha önce, CHP Karacasu Gençlik Kolları Başkanı Tolga Kocabıyık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla istifa ettiğini duyurmuştu. 

Kocabıyık, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Son günlerde parti içindeki çizikleşme vekillerin ayrıştırıcı, baskısı ve düşmanca tavırlarından dolayı yürütmekte olduğum CHP Karacasu Gençlik Kolları Başkanlığından ve parti üyeliğimden istifa ediyorum."

ÇERÇİOĞLU'NUN AKP'YE GEÇECEĞİ İDDİASI GÜNDEME GELDİ

CHP'li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun partisinden ayrılarak AKP'ye geçeceği iddiası gündeme gelmişti.

Çerçioğlu ile birlikte ilçe belediye başkanlarından ve belediye meclisinden de istifalar geleceği iddialar arasında. 

CHP'nin adayı olarak iki dönem Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Özlem Çerçioğlu’nun AKP'ye geçeceği yönündeki iddialar büyük yankı uyandırdı.

