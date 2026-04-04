CHP Bursa İl Başkanı: 'Siyasallaştırdıkları yargı eliyle Büyükşehir Belediyesi'ne çökecekler'

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında CHP'li Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in de arasında bulunduğu 30 kişi tutuklandı. 27 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Serbest bırakılanlar arasında bulunan, Bozbey'in eşi Seden Bozbey Bursa Uluyol Adliyesi'nden ayrılırken yaptığı açıklamasında, destekleri ve bekledikleri için yurttaşlara teşekkür ederek, "Bu süreçte yanımızda olduğunuz için. Salı sabaha karşı yine bir şafak operasyonuyla evlerimize baskın düzenlendi ve biz gözaltına alındık. Bu sabah itibariyle biz tahliye olduk. Ancak sevgili eşim Mustafa Bozbey tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gitti ama başkanımızı hepiniz tanıyorsunuz. O hala çok dirayetli, sapasağlam ayakta çünkü bizim alnımız ak, başımız dik. Verilemeyecek hiçbir cevabımız yok. İftiralara karşı her türlü cevabı misliyle verdik. Bundan sonra hep beraber mücadele edeceğiz. Yan yana, omuz omuza Mustafa Bozbey ve Bursa için mücadele edeceğiz" diye konuştu.

"MUSTAFA BOZBEY BURSA'DA MARKA OLMUŞTUR"

Bozbey'in ardından konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Bursa'nın iradesini gasp eden bir karara imza atıldığını belirterek, "Bütün Bursalılar ve bütün Türkiye biliyor ki Cumhuriyet Halk Partisi bugün birinci olduğu için, Cumhuriyet Halk Partisi iki yıl önce 31 Mart'ta Türkiye'nin büyük Oranda belediyelerini kazandığı için, Cumhuriyet Halk Partisi her ankette oyunu yükselttiği için ilk seçimde iktidar olacağı için ilk seçimde adayı cumhurbaşkanı olacağı için yapılmıştır bu operasyonlar. Mustafa Bozbey Bursalıların, bütün demokratlarının oyunu almış. Her iki seçmenden birinin oyunu almış ve iki yıldır Bursa'ya bütün gücüyle Nilüfer dönemindeki gösterdiği sosyal belediyecilik anlayışıyla hizmet etmektedir" dedi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin AKP'nin bıraktığı borçların yarısını ödediğini, yarım bıraktığı projeleri bazen silbaştan bazen büyük oranda tamamladığına dikkati çeken Kayışoğlu, şöyle konuştu:

"Bütün gücüyle bütün kadrosuyla iki yıldır Bursalılara hizmet eden, Bursasporlıları küme düşürenlere karşı Bursaspor'a destek verip onu yükselten ve Süper Lig'e yükseltmek için de bütün desteğini esirgemeyen Bursalıların gönlünü kazanmış bir başkandır. Mustafa Bozbey belediciliğiyle Bursa'da marka olmuştur. İşte hapsetmek istedikleri bu anlayıştır. Hapsetmek istedikleri millete hizmet anlayışıdır. Hapsetmek istedikleri milletin karşılığında, milletin gönlünde karşılık bulan ve oyun artıran, hizmet ettikçe teveccüh kazanan ve sosyal belediyecilikle iktidara yürüyen bu anlayıştır. Biz bunu asla kabul etmeyeceğiz, teslim olmayacağız. Ne yaparlarsa yapsınlar. Milletimizin vicdanı, milletimizin desteği bu anlayışı sandıkta gömecektir ve Cumhuriyet Halk Partisi iktidarı er ya da geç ilk sandıkta gelecektir. Bunu herkes bilsin ve bizim mücadelemiz de sonuna kadar Bursa'nın ve Türkiye'nin bütün demokratları ile birlikte sürecektir. Egemenliğimizi millete teslim eden büyük Atatürk'ün yolunda sandığı önümüzden kaçırmak isteyenlere karşı, milletin egemenliğini alıp saraya vermek isteyenlere karşı Türkiye'nin bütün demokratlarıyla mücadelemizi sürdüreceğiz ve kazanacağız. Bundan hiç kimsenin kuşkusu olmasın."

"BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NE ÇÖKECEKLER"

CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, Bozbey'in 2019 yılına kadar 20 yıl Nilüfer Belediye Başkanlığı yaptığını hatırlatarak, şunları söyledi:

"Başkanlık yaptığı süreç içerisinde Nilüfer'de marka bir kent yaratıp şu anda AKP yöneticilerinin ve belediye başkanlarının bile büyük bölümünün orada oturduğu veya bazılarının da Nilüfer'de oturma hayalini kurduğu bir kent yaratmıştır. 2019'da Büyükşehir Belediye Başkanımız olmuştur, 2024 yılına kadar bu iddiaların hiçbir tanesi olmamıştır ve hiç de akıllarına böyle bir şey gelmemiştir. 2024 yılında büyükşehiri kazandığımız andan itibaren dolandırıcılıktan hapis cezası alan birinin iddialarıyla şu anda Büyükşehir Belediye Başkanımız tutuklanmıştır. Bunun amacını biliyoruz. Siyasallaştırdıkları yargı eliyle Büyükşehir Belediyesi'ne çökecekler, milletin iradesine çökecekler.

Bizler asla teslim olmayacağız. Onların yaratmak istedikleri bu karanlık düzenine teslim olmayacağız. Bu ülkeyi mutlaka bu karanlıktan kurtaracağız. Mücadele edeceğiz ve mücadelemizi her gün daha da büyüteceğiz. Mustafa Bozbey Başkanımızı içeriden alana kadar bu mücadeleyi sürdüreceğiz. Güzel günler yakındır. Hiç kimse endişe etmesin. Bu ülkeye aydınlık günleri getireceğiz mutlaka."

Öte yandan, Bursa Uluyol Adliyesi önüne Mustafa Bozbey'e destek için gelen yurrtaşlar, aynı noktada canlı yayın yapan TRT’yi protesto etti.