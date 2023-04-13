CHP Mardin Milletvekili adayı Av. Mehmet Sait Çelebi kimdir? Mehmet Sait Çelebi kaç yaşında, nereli?
Av. Mehmet Sait Çelebi CHP Mardin Milletvekili adayı oldu. Peki, CHP Mardin Milletvekili adayı Av. Mehmet Sait Çelebi kimdir? Mehmet Sait Çelebi kaç yaşında, nereli?
Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, CHP'nin Mardin milletvekili adaylarından biri de Av. Mehmet Sait Çelebi oldu. Av. Mehmet Sait Çelebi'nin yaşamı ve kariyeri merak ediliyor. İşte ayrıntılar...
AV. MEHMET SAİT ÇELEBİ KİMDİR?
Av. Mehmet Sait Çelebi, Mardin'in Midyat ilçesinde doğdu. Çelebi, 17, 18, 20, 21. Dönem AKP Mardin Milletvekili olarak görev yaptı. Çelebi, 2023'te CHP'ye katıldı.
ÖZEL YAŞAMI
Av. Mehmet Sait Çelebi, evli ve altı çocuk babasıdır.
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