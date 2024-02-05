CHP eski milletvekili Aygün, Tunceli'den bağımsız aday oldu

CHP eski milletvekili Hüseyin Aygün, Tunceli'den bağımsız belediye başkan adayı oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.02.2024 - 10:10
CHP eski milletvekili Aygün, Tunceli'den bağımsız aday oldu
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Tunceli'den bağımsız belediye başkan adaylığını açıklayan CHP eski milletvekili Hüseyin Aygün, "30 yıldır laf yaptık artık iş yapmak lazım" dedi.

Aygün, açıklamasnda şunları söyledi:

"Bu şehir ne olacak sorusu Eylül’de beni çarptı. Arkadaşlarım Ankara’da görüşmelere başladı. Artık laf değil ki ben de dahil 30 yıldır laf yaptık artık iş yapmak lazım.

Ankara’da uluslararası bankalarla, uluslararası finans kuruluşlarıyla, AB temsilcileriyle bir dizi görüşme yaptım. Ankara’daki görüşmeler bende çok büyük umut yarattı. Önümüzdeki günlerde deprem, yoksulluk ve planlama konulu lansmanlarımızı sizlerle paylaşacağız. Bu çalışmalarda kaynak AB Türkiye Delegasyonu ve Avrupa İmar Bankası gibi kurumlarla çalışacağız”


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