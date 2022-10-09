CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, ABD'ye gitti
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türk Hava Yollarına (THY) ait uçakla ABD'nin Boston kentine gitti.
Ankara'dan tarifeli uçakla İstanbul Havalimanı'na gelen Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, VIP Salonu'nda bir süre bekledi.
Salondan çıkarken basın mensuplarına el sallayan Kılıçdaroğlu ile beraberindekiler, THY'ye ait tarifeli seferle saat 15.15'te ABD'ye hareket etti.
Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, CHP İstanbul Milletvekili Yunus Emre ile CHP Genel Başkan Başdanışmanı Hacer Foggo da Boston'a gitti.
CHP İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ile İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kılıçdaroğlu ile beraberindekileri havalimanından uğurladı.
ABD'de bulunan CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke'nin heyete bu ülkede katılacağı öğrenildi.
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