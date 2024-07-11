CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den 'Srebrenitsa' ziyareti: Unutturmamak için burada olmak gerekiyor

Yayınlanma: 11.07.2024 - 15:03

Güncelleme: 11.07.2024 - 16:34

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Srebrenitsa'da Sırplar tarafından yapılan ve 8 binden fazla Boşnak sivilin acımasızca katledildiği soykırımın 29'uncu yılı dolayısıyla Sırp Cumhuriyet'inde bulunan Srebrenitsa kentini ziyaret ederek yaşamını yitirenleri mezarı başında andı.

Özel yapmış olduğu konuşmada ''Ali İzzet Begoviç'in dediği gibi soykırım unutulursa tekrarlanır. Unutturmamak için burada olmak gerekiyor. Seneye 30'uncu yıl daha büyük bir katılımla burada olacağız.

Soykırımın soykırım olduğu BM bugünü soykırımı hatırlama anımsama günü ilan etti. Buna rağmen hala Sırp yetkililerin ve buradaki bazı siyasetçilerin soykırımı tanımadığı hatta failleri meşrulaştırmaya onları övmeye kalktıkları bir süreç yaşanıyor. Buna en sert tepkimizi gösteriyoruz. Burada 1974 doğumlu birçok kişinin mezarını ziyaret ettik, anneleriyle görüştük. Onlara söylediğimiz şudur; bizi evledınız yerine koyu tüm Türkiye'yi aileniz yerine koyun.'' ifadelerini kullandı.