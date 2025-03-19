CHP Genel Merkezi'nde 'demokrasi nöbeti' başladı: 'Yol arkadaşlarımızı yedirtmeyiz'

Yayınlanma: 19.03.2025 - 14:37

Güncelleme: 19.03.2025 - 15:05

CHP Genel Merkezi'nde yurttaşlar İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını protesto ediyor.

Geniş kalabalık oluşturan yurttaşlar ''Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz'' sloganı attı.

CHP Sözcüsü Deniz Yücel CHP Genel Merkezi'nin önünde kitleye seslendi.

''DEMOKRASİ NÖBETİMİZ BURADA BAŞLIYOR''

Yücel yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

''Yol arkadaşlarımızı yedirtmeyiz yanlarındayız arkalarındayız.

Demokrasi nöbetimiz burada devam edecektir. Buradan ayrılmayın. Milletimizin iradesine demokrasiye, Ekrem Başkanımıza sahip çıkmaya buradan devam edeceğiz.''