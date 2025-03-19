CHP Genel Merkezi'nde 'demokrasi nöbeti' başladı: 'Yol arkadaşlarımızı yedirtmeyiz'

CHP Genel Merkezi'nde yurttaşlar İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını protesto ediyor. CHP Sözcüsü Deniz Yücel CHP Genel Merkezi'nde yaptığı konuşmada ''Demokrasi nöbetimiz burada devam edecektir. Buradan ayrılmayın. Milletimizin iradesine demokrasiye, Ekrem Başkanımıza sahip çıkmaya buradan devam edeceğiz'' dedi.

CHP Genel Merkezi'nde 'demokrasi nöbeti' başladı: 'Yol arkadaşlarımızı yedirtmeyiz'
Abone Ol google-news
Haber Merkezi
Yayınlanma: 19.03.2025 - 14:37

CHP Genel Merkezi'nde yurttaşlar İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını protesto ediyor.

Geniş kalabalık oluşturan yurttaşlar ''Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz'' sloganı attı. 

CHP Sözcüsü Deniz Yücel CHP Genel Merkezi'nin önünde kitleye seslendi. 

''DEMOKRASİ NÖBETİMİZ BURADA BAŞLIYOR''

Yücel yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı: 

''Yol arkadaşlarımızı yedirtmeyiz yanlarındayız arkalarındayız.

Demokrasi nöbetimiz burada devam edecektir. Buradan ayrılmayın. Milletimizin iradesine demokrasiye, Ekrem Başkanımıza sahip çıkmaya buradan devam edeceğiz.''


Etiketler: #CHP #CHP Genel Merkezi #Ekrem İmamoğlu

İlgili Haberler

İmamoğlu'na gözaltı kararı, Avrupa Birliği'nde nasıl yankılandı?

İmamoğlu'na gözaltı kararı, Avrupa Birliği'nde nasıl yankılandı?
Meclis'te 'Ekrem İmamoğlu' tepkisi... Tüm CHP'li vekiller kürsüde!

Meclis'te 'Ekrem İmamoğlu' tepkisi... Tüm CHP'li vekiller kürsüde!
Ünlü oyuncudan İmamoğlu paylaşımı: 'Korkunç günler'

Ünlü oyuncudan İmamoğlu paylaşımı: 'Korkunç günler'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler