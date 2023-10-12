CHP: Tezkerede bölünme yok

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, önceki gün partisinin grup toplantısında tezkereye “Hayır” diyeceklerini açıkladı. Tezkerede yer alan yabancı askerler ifadesini gündeme taşıdı ve “Kim bu askerler” diye sordu. Kılıçdaroğlu’nun bu sözlerine karşın, partide değişimi savunan milletvekillerinin tezkereye karşı tavırları tartışma konusu oldu.

Sarp Sağkal
Yayınlanma: 12.10.2023 - 03:00
CHP: Tezkerede bölünme yok
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Bu konuda parti içinde bir fikir ayrılığı yaşanmadığına vurgu yapan değişimciler, iki yıl önce tezkereye “hayır” oyu verilirken CHP adına Özgür Özel’in konuştuğuna dikkat çekti.

Özel söz konusu konuşmasında “Biz bu tezkerenin bütününe; anayasaya aykırılık yönünden, talep edilen yetkinin belirsizliği ve orantısızlığı yönünden, gereklilik ve yerindelik yönünden itiraz ediyoruz. Evlatlarını, çocuklarını askerliğe yollamak yerine bedelli askerliklerini, çürük raporlarını tercih edip başkasının evladının şehadeti üzerinden siyaset kuranlara CHP’nin cevabı ‘Hayır’dır” ifadelerini kullanmıştı. 


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