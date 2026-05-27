CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın Facebook hesabına el konuldu

27.05.2026 17:18:00
CHP'de mutlak butlan sonrası il başkanlığı hesapları ele geçirilmeye devam ediyor. Son olarak, CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın da Facebook hesabına el konuldu.
Kurultay seçiminde kaybettiği genel başkanlık görevine mahkeme kararıyla dönebilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun ekibi CHP il başkanlığı hesaplarını kontrol etmeye başladı.

CHP'ye ait pek çok il başkanlığı hesabı, genel merkezdeki bilişim sistemlerini devralan mutlak butlan ekibi tarafından kontrol edilmeye başlandı.

Daha önce Ankara, Antalya, Bolu ve birçok il başkanlığı temsilcileri sosyal medya hesaplarının ele geçirildiğini açıklamıştı.

"YÖNETİMİMİZDEN ALINMIŞTIR"

Son olarak, CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın Facebook hesabı da ele geçirildi. CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın X hesabından yapılan açıklamada, "CHP İstanbul İl Başkanlığımızın kullanımına ait bulunan Facebook sayfası, bilgimiz dahilinde olmayan bir müdahaleyle yönetimimizden alınmıştır" ifadeleri kullanıldı:

"Bahsi geçen sayfadan yapılan duyuru ve paylaşımlar; delegelerimizin oyuyla oluşan irade ve kurumsal meşruiyetimiz dışındadır."

CHP İstanbul İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, yeni Facebook sayfalarına da yer verildi. Buna göre Özgür Çelik yönetimindeki İl Başkanlığı artık facebook.com/istanbulorgutu hesabı ile mücadeleyi sürdürecek.

İktidara yakın gazeteci Bahçeli'yi 'eleştirdi': Yanıt MHP'nin sosyal medya sorumlusundan geldi İktidara yakınlığı ile bilinen gazeteci Fuat Uğur, Kurban Bayramı tebriği için Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu arayan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi eleştiren bir paylaşım yaptı. Uğur'a yanıt MHP Sosyal Medya Sorumlusu Hüseyin Özkan'dan geldi.
Kılıçdaroğlu ekibinden sosyal medya hamlesi: İl başkanlığı hesapları ele geçirildi Kurultay seçiminde kaybettiği genel başkanlık görevine mahkeme kararıyla dönebilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun ekibi CHP il başkanlığı hesaplarını kontrol etmeye başladı. Ankara, Antalya ve Bolu il başkanlığı temsilcileri, sosyal medya hesaplarının ele geçirildiğini açıkladı. Ayrıca pek çok platformda isim değişikliği yapıldı.
'Mutlak butlan' kararı sonrası sosyal medyaya operasyon: 93 hesaba erişim engeli getirildi 93 sosyal medya hesabına "provokatif paylaşımlar yaptığı", "devlet büyüklerine hakaret içerikli içerikler yaydığı" ve "toplumsal kaos oluşturmayı amaçlayan organize dijital faaliyetler yürüttüğü" iddiasıyla erişim engeli getirildi.