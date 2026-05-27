CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın Facebook hesabına el konuldu

Kurultay seçiminde kaybettiği genel başkanlık görevine mahkeme kararıyla dönebilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun ekibi CHP il başkanlığı hesaplarını kontrol etmeye başladı.

CHP'ye ait pek çok il başkanlığı hesabı, genel merkezdeki bilişim sistemlerini devralan mutlak butlan ekibi tarafından kontrol edilmeye başlandı.

Daha önce Ankara, Antalya, Bolu ve birçok il başkanlığı temsilcileri sosyal medya hesaplarının ele geçirildiğini açıklamıştı.

"YÖNETİMİMİZDEN ALINMIŞTIR"

Son olarak, CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın Facebook hesabı da ele geçirildi. CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın X hesabından yapılan açıklamada, "CHP İstanbul İl Başkanlığımızın kullanımına ait bulunan Facebook sayfası, bilgimiz dahilinde olmayan bir müdahaleyle yönetimimizden alınmıştır" ifadeleri kullanıldı:

"Bahsi geçen sayfadan yapılan duyuru ve paylaşımlar; delegelerimizin oyuyla oluşan irade ve kurumsal meşruiyetimiz dışındadır."

CHP İstanbul İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, yeni Facebook sayfalarına da yer verildi. Buna göre Özgür Çelik yönetimindeki İl Başkanlığı artık facebook.com/istanbulorgutu hesabı ile mücadeleyi sürdürecek.