CHP’li Kış’tan Bakan Uraloğlu’na 'deprem' tepkisi: 'Bu, çaresizliğin ve vizyonsuzluğun itirafıdır'

CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, yaptığı yazılı açıklamada, Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen ve İstanbul, Bursa, Kocaeli ile çevre illerde de hissedilen 6,1 büyüklüğündeki depremde yaşanan iletişim sorununa dikkati çekerek, böyle durumlarda kriz yönetiminin çalışmadığını vurguladı.

Kış, 23 Nisan İstanbul depreminde de aynı sorunun yaşandığını hatırlatarak, o dönem Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’na kapsamlı bir soru önergesi sunmuştu. Kış, önergesinde “Deprem anında haberleşmenin çökmesi kabul edilemez. Bu, doğrudan can kaybına yol açabilecek bir zafiyettir” demişti. Uraloğlu, Kış’a verdiği yanıtta önceki depremlerden sonra kapasite artırımı yapıldığını, mobil baz istasyonlarının devreye girdiğini ve iletişimde sorun yaşanmadığını savunmuştu. Kış, Balıkesir depreminde yaşananların, bu açıklamaların gerçeği yansıtmadığını ortaya koyduğunu ifade etti.

Kış, şunları kaydetti:

“6 Şubat depremleri, 23 Nisan İstanbul depremi ve şimdi Balıkesir… Her defasında aynı iletişim çöküşünü yaşıyoruz. İktidar halen ders almadı. Vatandaş deprem anında sevdiklerine ulaşamıyor, kriz yönetimi çalışamıyor. Bu, teknoloji eksikliği değil; göz göre göre süren ihmalin ve sorumsuzluğun sonucudur.”

"İHMALLERİN BEDELİNİ HALK ÖDÜYOR"

Kış, Uraloğlu’nun ‘vatandaşlarımızın WhatsApp kullanmalarını tavsiye ediyoruz’ sözlerine ise şu tepkiyi verdi:

“Milyonlarca insanın hayatını ilgilendiren bir konuda bakanın çıkıp ‘WhatsApp kullanın’ demesi, devlet ciddiyetiyle bağdaşmaz. Afet yönetimi sosyal medya tavsiyesiyle yapılamaz. Bu, çaresizliğin ve vizyonsuzluğun itirafıdır. Sorun kökten çözülmediği sürece her depremde aynı acziyeti yaşayacağız. Deprem öldürmez, ihmal öldürür. Bu ihmallerin bedelini halk ödüyor. Afet anında iletişimin kopması, arama-kurtarma zincirinin kırılması demektir. Bir sonraki depremde aynı manzarayı görmek istemiyorsak, bu sorunu yarın değil, bugün çözmek zorundayız.”