CHP'li vekillerden Bakan Bolat'a kepenk kapatma ve uyuşturucuyla mücadele tepkisi

Meclis'te Plan ve Bütçe Komisyonunda Ticaret Bakanlığının 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi görüşülmeye başlandı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat bakanlık bütçesine ilişkin sunumunu yapmadan önce milletvekilleriyle selamlaştı. Bakan Bolat burada CHP'li milletvekillerinin tepkisiyle karşılaştı.

Esnafın kepenk kapatmak zorunda kaldığını ifade eden CHP Manisa Milletvekili Vehbi Bakırlıoğlu Manisa'da kepenk kapatan bir esnafın gönderdiği kilidi bakan Bolat'a gösterdi.

CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay ise Bakan Bolat'a uyuşturucu ile mücadele bütçesi üzerinden yüklendi.

Akay, "Sayın Bakanım ülkemiz uyuşturucu merkezi haline geldi. Kayıt Dışı Ekonomi ve Kaçakçılıkla Mücadeleye sadece 686 milyon lira bütçe ayırmışsınız bu çok yetersiz" ifadelerini kullandı.