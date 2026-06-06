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CHP'nin eski il kadın kolları başkanlarından Özgür Özel'e destek

CHP'nin eski il kadın kolları başkanlarından Özgür Özel'e destek

6.06.2026 15:43:00
Güncellenme:
ANKA
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CHP'nin eski il kadın kolları başkanlarından Özgür Özel'e destek

CHP'de daha önce il kadın kolu başkanlığı görevinde bulunan isimler, CHP kurultayına ilişkin verilen mutlak butlan kararına tepki göstererek, seçilmiş CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e destek açıklaması yaptı.
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CHP'nin önceki dönem il kadın kolu başkanının ortak yazılı açıklamasında, partiye ilişkin verilen mutlak butlan kararının siyasi partilerin demokratik işleyişine, seçme ve seçilme hakkına, örgüt iradesine ve parti içi demokrasiye aykırı bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, siyasi partilerin demokratik hayatın vazgeçilmez kurumları olduğu vurgulanarak, parti organlarının ve yöneticilerinin meşruiyetinin üyeler ile delegelerin özgür iradeleriyle gerçekleştirdikleri seçimlerden kaynaklandığı ifade edildi. Demokratik süreçler sonucunda ortaya çıkan örgüt iradesini yok sayabilecek her türlü müdahalenin demokrasiye, hukuk devleti ilkesine ve siyasal temsil hakkına zarar vereceği kaydedildi.

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"ÖZGÜR ÖZEL'İN YANINDAYIZ"

Eski il kadın kolu başkanları, açıklamalarında, "Partimizin kurultayında örgütümüzün demokratik iradesiyle seçilen Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in ve Cumhuriyet Halk Partisi örgütünün iradesinin yanında olduğumuzu kamuoyuna saygıyla duyururuz" ifadesi yer aldı.

Açıklamada ayrıca, CHP'nin yüz yılı aşkın kurumsal birikiminin, demokratik geleneklerinin ve hukuk devleti anlayışının korunması için mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi.

İlgili Konular: #Kemal Kılıçdaroğlu #Özgür Özel

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