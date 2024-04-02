CHP Pendik’te oyların yeniden sayımı için başvuruda bulundu

Cumhuriyet Halk Partisi Pendik’te oyların yeniden sayımı için Pendik İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı’na başvuruda bulundu.

DHA
Yayınlanma: 02.04.2024 - 16:30
CHP Pendik’te oyların yeniden sayımı için başvuruda bulundu
Abone Ol google-news

31 Mart'ta yapılan yerel seçim sonuçlarına ilişkin, İlçe Seçim Kurullarına itiraz süreci devam ediyor.

31 Mart Pazar günü yapılan yerel seçimlerde Pendik’te gayriresmi verilere göre AKP Pendik Belediye Başkan adayı Ahmet Cin 187 bin 623 oy alarak seçimi kazanmış, CHP Pendik Belediye Başkan adayı Süleyman Tarık Balyalı ise 179 bin 608 oyla ikinci sırada yer almıştı. Sandık kurulu tutanakları ve kararlarına karşı belirlenen itiraz süresi bugün saat 15.00 itibariyle sona erdi.

CHP yetkilileri tarafından, Pendik İlçe Seçim Kurulu'na ilçede geçersiz sayılan oylar sebebiyle, oyların yeniden sayımı için başvuruda bulunulduğu öğrenildi.


31 Mart 2024 yerel seçimleri haberleri Tarık Balyalı haberleri Pendik haberleri

İlgili Haberler

Son Dakika... DEM Parti'den YSK önünde açıklama: İtiraz için tarih verdiler!

Son Dakika... DEM Parti'den YSK önünde açıklama: İtiraz için tarih verdiler!
Van'da yurttaşlar DEM Parti adayı Abdullah Zeydan'ın mazbatasının AKP'ye verilme kararına tepki gösterdi

Van'da yurttaşlar DEM Parti adayı Abdullah Zeydan'ın mazbatasının AKP'ye verilme kararına tepki gösterdi
Memnu hak nedir? Memnu haklar ne demek?

Memnu hak nedir? Memnu haklar ne demek?
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Anket şirketlerinin 'yerel seçim' karnesi ortaya çıktı: İstanbul, Ankara ve İzmir'de en yakın kim bildi?

Anket şirketlerinin 'yerel seçim' karnesi ortaya çıktı: İstanbul, Ankara ve İzmir'de en yakın kim bildi?
Yılın rengi ‘Peach Fuzz’ ile şeftali tonlarda makyaj: Doğal görünüm için ipuçları

Yılın rengi ‘Peach Fuzz’ ile şeftali tonlarda makyaj: Doğal görünüm için ipuçları
Son Dakika... Gayrettepe'de Masquerade Club gece kulübünde yangın: Ölü sayısı 25'e yükseldi!

Son Dakika... Gayrettepe'de Masquerade Club gece kulübünde yangın: Ölü sayısı 25'e yükseldi!
Osmaniye’de cami kubbesine taşınan yuva yeniden leyleklerle buluştu

Osmaniye’de cami kubbesine taşınan yuva yeniden leyleklerle buluştu
Türkiye seçimini yaptı: İşte 31 Mart Yerel Seçimleri’nin canlı sonuçları! İstanbul, Ankara, İzmir'de son durum...

Türkiye seçimini yaptı: İşte 31 Mart Yerel Seçimleri’nin canlı sonuçları! İstanbul, Ankara, İzmir'de son durum...
Son Dakika… İstanbul’da gece kulübünde yangın: 15 ölü ve 8 yaralı!

Son Dakika… İstanbul’da gece kulübünde yangın: 15 ölü ve 8 yaralı!
Son Dakika: Erdoğan balkona çıktı: Yerel seçim sonrası ilk açıklama

Son Dakika: Erdoğan balkona çıktı: Yerel seçim sonrası ilk açıklama
İbrahim Tatlıses’ten sürpriz açıklama: ‘Duyduk duymadık demeyin, evleniyorum!’

İbrahim Tatlıses’ten sürpriz açıklama: ‘Duyduk duymadık demeyin, evleniyorum!’