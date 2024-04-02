CHP Pendik’te oyların yeniden sayımı için başvuruda bulundu

Yayınlanma: 02.04.2024 - 16:30

Güncelleme: 02.04.2024 - 16:58

31 Mart'ta yapılan yerel seçim sonuçlarına ilişkin, İlçe Seçim Kurullarına itiraz süreci devam ediyor.

31 Mart Pazar günü yapılan yerel seçimlerde Pendik’te gayriresmi verilere göre AKP Pendik Belediye Başkan adayı Ahmet Cin 187 bin 623 oy alarak seçimi kazanmış, CHP Pendik Belediye Başkan adayı Süleyman Tarık Balyalı ise 179 bin 608 oyla ikinci sırada yer almıştı. Sandık kurulu tutanakları ve kararlarına karşı belirlenen itiraz süresi bugün saat 15.00 itibariyle sona erdi.

CHP yetkilileri tarafından, Pendik İlçe Seçim Kurulu'na ilçede geçersiz sayılan oylar sebebiyle, oyların yeniden sayımı için başvuruda bulunulduğu öğrenildi.