CHP PM ve Meclis Grubu, İmamoğlu’nu resmen aday ilan etti: ‘Herkesi mitinge bekliyoruz’

Yayınlanma: 27.03.2025 - 14:22

Güncelleme: 27.03.2025 - 16:45

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin genel merkezinde Parti Meclisi toplantısına başkanlık etti. Toplantıda CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun tutukluluk süreci, bu sürece karşı yapılacak eylemler, hafta sonu Maltepe’de yapılacak miting ve CHP’nin 6 Nisan’da gerçekleştireceği olağanüstü kurultay süreci ele alındı.

CHP lideri Özel’in aldığı olağanüstü kurultay kararının oy birliğiyle kabul edildiği belirtildi. Aslında tüzük gereği Parti Meclisi’nin kararı onaylama zorunluluğu olmadığını söyleyen CHP kurmayları “Ama genel başkanımız bizim desteğimizi de almak istedi. Herkes de oy birliğiyle kararı destekledi. Öyle hukuksuz bir dönemdeyiz ki ülkenin kurucu partisine kayyum atanması ihtimali konuşuluyordu. Genel başkanımız bu hamlesiyle bu tehlikeli savuşturdu” dedi. Parti Meclisi toplantısında aynı şekilde İmamoğlu’nun adaylığının da yine oy birliğiyle desteklendiği öğrenildi. Bunun dışında partinin yeni döneme ilişkin yol haritasının konuşulduğunu söyleyen CHP kurmayları “Hedefimiz dayanışmayı yükseltmek. Dinamik bir süreç yürüteceğiz. Önseçimde bize oy veren 15,5 milyon insanın sayısını artıracağız. Erken seçim ve Ekrem Başkanın özgürlüğü için mitingler yapacağız. Genel başkanımızın il gezileri olacak. İstanbul’u da boş bırakmayacağız. Genel başkanımız düzenli olarak oraya da gidecek” dedi.

GRUP DA ADAY GÖSTERDİ

CHP lideri Özel, Parti Meclisi toplantısı sonrası Meclis’e geçti ve burada milletvekilleriyle basına kapalı olarak bir toplantı gerçekleştirdi. Bu toplantıda Cumhurbaşkanı Seçim Yasası gereği cumhurbaşkanı adayını resmen Meclis grubu belirleyeceği için, İmamoğlu’nun adaylığı oylandı. İmamoğlu, CHP’li vekillerin oy birliğiyle resmen aday gösterildi. Toplantı sonrası açıklama yapan Özel, İmamoğlu’nun tutukluluk sürecinin bir darbe girişimi olduğunu vurgulayarak yurttaşların önseçim süreciyle bu girişimi püskürttüğünü belirtti. Özel “İmamoğlu, toplam 15 milyon 497 bin 957 oy alarak önseçimin galibi olmuştur. Parti Meclisimizdeki tüm üyelerin oy birliğiyle grubumuza önerilmiş, kapalı oylama sonucu 134 milletvekilinden 132 arkadaşımızın tamamının oyuyla CHP’nin cumhurbaşkanı adayı olarak belirlenmiştir. Aday gösterilmesi kararlaştırılmıştır” dedi. Özel iki vekilin mazereti nedeniyle gruba katılamadığını aktardı.

HERKESİ MİTİNGE ÇAĞIRDI

Bundan sonraki sürece ilişkin bilgi veren Özel, cumartesi Maltepe’de yapacakları mitingi anımsatarak “Bir parti mitingi yerine adayımıza özgürlük, tutuksuz yargılanma talep ettiğimiz bir mitingi Maltepe’de saat 12.00’de tertip ediyoruz. Mitinge 19 Mart darbe girişimi püskürtmüş herkesi, oraya yetişemeyenleri, bundan sonra tutuklamalar değil umut olsun diyen herkesi davet ediyoruz. İmamoğlu’nun adaylığı sadece iktidarı değiştirmeyecek. İktidarın zulmettiği herkese nefes aldıracak. İmamoğlu kim haksızlığa uğradıysa onun haksızlığının önüne geçecek. Bir büyük başlangıcı tüm vatandaşların, sivil toplum kuruluşlarının, siyasi partilerin şereflendirmesini bekliyoruz. Bu çağrımız isim vermeden tüm Türkiye’dir” diye konuştu.

"DARBENİN RTÜK AYAĞI": Televizyon kanallarına verilen cezaları da değerlendiren Özel, “Darbenin RTÜK ayağı, televizyonları susturma ayağı. Her kötülüğü yapabilirler. Suçluların telaşını yaşıyorlar. Bu darbe püskürtüldü. Bitti o iş” dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yine “Turbun büyüğü heybede” açıklaması yapmasına değinen Özel “İtalyan mafya filmi gibi. Turp murp yok. O turp Tayyip’in uydurduğu rezilce palavralar” ifadelerini kullandı.