CHP Tekirdağ'da deprem sürüyor: Süleymanpaşa İlçe Başkanı ile 21 yönetim kurulu üyesi istifa etti

24 Ekim 2022 Pazartesi, 12:28

Tekirdağ'da CHP İl Başkanlığı'nda geçen hafta 19 yönetim kurulu üyesinin istifa etmesi sonrasında il yönetimi düşmüştü. CHP Tekirdağ İl Başkanlığı görevinden istifa eden Şener Saygın da bir basın toplantısı düzenleyerek, yaşananların arkasında bazı partili milletvekillerinin olduğunu iddia etmişti.

Yaşanan bu depremin ardından istifalar Süleymanpaşa ilçe yönetimine de sıçradı. CHP İlçe Başkanı Aycan Gündüz ile 21 yönetim kurulu üyesi partideki görevlerinden istifa etti.

Gündüz, partisinin il başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, "Partimizin milletimize vadettiği güzel yarınları ve aydın Türkiye'yi yaratma yolunda bir nefer olarak hizmet etmeye ant içmiş olan bizler, bu tavır ve davranışlardan beslenerek, kendisine çıkar sağlama niyetinde olan kişilerin partimize zarar verdiğini görüyoruz. Bu kişiler kim olursa olsun, parti yönetiminde ne seviyede yetkili ve görevli olurlarsa olsunlar, Tekirdağ ilinde CHP'nin kaybedeceği oy miktarından sorumlu olacağının bilinmesini istiyoruz" diye konuştu.

CHP Süleymanpaşa İlçe Yönetimi olarak "tek adam zihniyetinin partiye sıçramasına, hizipçiliğe, haksızlığın, adaletsizliğin ve hukuksuzluğun hüküm sürmesine" kayıtsız kalamayacaklarını dile getiren Gündüz, şunları kaydetti:

"Yaşanan bu davranışlara tepkisiz kalmamız düşünülemez. Sandıktan partililerimizin oyları ile çıkan bizler, dik duruşumuzdan taviz vermeden, şahıslara değil millete hizmet etmek için vermiş olduğumuz yeminin gereğini yerine getirip, ilçe yönetim kurulu üyeliklerimizden istifa ediyoruz.

Partimize verdiğimiz hizmetin sonlanmasına üzülüyoruz. Ancak parti içi seçimlerde, teveccüh gösterip destek olan tüm yoldaşların bilmesini isteriz ki CHP bizim yuvamız ve yuvamızı terk etmemiz asla söz konusu olamaz. Partimizin iktidarı için bu çatı altında büyük bir aile olarak mücadele etmeye her zaman devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle başta ebedi Başkomutan, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bu vatan için emek sarf etmiş, kan dökmüş tüm şehit, gazi ve devlet adamlarımızla vefat etmiş partililerimizi rahmetle anıyorum."