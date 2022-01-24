CHP, Uğur Mumcu'yu Kadıköy’de andı

24 Ocak 2022 Pazartesi, 20:51

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kadıköy ilçe örgütünün gelenekselleştirdiği Uğur Mumcu anma yürüyüşü bu yıl da düzenlendi.

29 yıldır her koşulda aralıksız yapılan yürüyüşe, CHP Kadıköy İlçe Başkanı Ali Narin, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, CHP PM üyesi Pınar Uzun ve demokratik kitle örgütleri katıldı.

Kadıköy iskele meydanındaki Atatürk heykeli önünde toplanan yurttaşlar boğa heykeline doğru yürüdüler. Boğa heykeli önünde yapılan konuşma sonrası, ‘Uğurlar ölmez’ sloganlarıyla anma sona erdi.

"İLK DE DEĞİLDİ SON DA OLMADI"

Burada konuşma yapan CHP İlçe Başkanı Ali Narin, “29 yıl önce bu sabah, Araştırmacı gazeteci, yazar, hukukçu ömrünü yurttaşlarının, bizlerin, aydınlanması için tüketmiş Uğur Mumcu’nun katledildiği haberiyle uyandık. Bu katliam, ilk de değildi son da olmadı. Bu siyasi cinayetler bugünlerde yaşadığımız kurumsal yıkımın temelinden başka bir şey değildir” dedi.

'DUVAR' HATIRLATMASI

Mumcu’nun eşine, ‘bir tuğla çekersek, duvar yıkılır’ diyenlerin bugünkü rejimin koruyucusu olduklarını belirten Narin, “Bugün, 2022 Türkiye’sinde yurtseverler, gazla, copla, gözaltılarıyla sindirilmeye çalışırken aflarla serbest bırakılan 90’ların aktörleri, ana muhalefet liderini bile tehdit edip sosyal medyada boy boy resim yayınlamıyor mı? Soruyorum size bu memleket çok acılar çekti, ama hiçbir politikacısı “dil kesmekten” alenen, utanmadan bahsedebildi mi? bu nefret söylemini bizler dinlerken utanıyoruz söyleyenler, söylerken utanmıyorlar. Son bir haftada yaşadıklarımız bile; az sonra isim isim sayacağım farklı görüşlerden de olsa demokrasi için yazan, çizen, konuşan görev yapan yurtseverlerin neden aramızdan alındığının kanıtı niteliğinde” diye konuştu.

Hiçbir yurttaşın korku ile terbiye edilmeyeceği, adil, eşit, özgür bir ülke sözü verdiklerini vurgulayan Narin, sözlerini şöyle tamamladı:

"O günün tanıkları Uğur Mumcu’nun o pazar günü ailesiyle beraber yola çıkmadan önce son zamanlarda yaptığı gibi Polis noktasının önünden geçerek, önce tek başına aracına indiğini, aracını çalıştırdığını, belli bir süre sonra Eşini ve çocuklarını çağırdığını anlatır. Ailesini, aldığı tehditlere karşı korumanın bir yöntemi olarak. Mumcu o gün eşini ve çocuklarını kurtarmıştır. Ve bizlere de kurtulmanın yolunu onlarca üretimi ile göstermiştir. Bu üretimin ışığını asla kaybetmeyeceğiz. Çocuklarını kurtaran bir baba halkına eserleriyle yol göstermeye devam ediyor. Bu eserler ışığında Hiçbir yurttaşın korku ile terbiye edilmediği adil eşit özgür bir ülkeyi onların sözleri ile yeniden var edeceğiz. Bu söz bizim, Cumhuriyet Halk Partililerin sözüdür”

